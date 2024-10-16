A luat câţiva pari în cap, dar a încasat și 30.000 lei

* norocosul e un scandalagiu notoriu la el în sat * a făcut câţiva ani de puşcărie din pricina comportamentului său * asta pentru că a bătut cu furca trei poliţişti * cu câteva zile înainte de a ajunge după gratii, a fost cotonogit de nişte consăteni

Marius T. (44 de ani) e cunoscut ca un cal breaz la el în sat. Impulsiv, violent, a intrat deseori în conflict cu legea penală. Are la activ şi câţiva ani de puşcărie, aproape şase, după o tâlhărie şi cotonogirea a trei poliţişti aflaţi în timpul serviciului. Ambele infracţiuni sunt legate una de alta. Astfel, în 2017, el era principalul suspect într-un caz de tâlhărie şi vătămare corporală. Nu s-a prezentat la audieri, aşa încât procurorul de caz a obţinut de la Judecătoria Paşcani un mandat de aducere. Au fost trimişi pentru a-l „sălta” agenţii de poliţie Florin M. şi Romeo C.

Împuşcat din greşeală, prin ricoşeu, în şold, i-a bătut cu furca pe poliţişti

Aceştia au sosit pe tarlaua „Pietrărie”, unde era Marius în ziua de 3 august 2017, în jurul orei 9.30. Agricultorul strângea lucerna de pe câmp, iar căruţa era aproape plină în momentul când agenţii i-au stricat planurile pentru acea zi. L-au somat să lase totul baltă şi să meargă la secţie, ca să dea declaraţie.

Impasibil, Marius s-a urcat în căruţă şi a dat bice calului. Romeo a sărit în atelaj, încercând să oprească vehiculul, dar s-a ales cu un par peste şale. Panicat, Florin a făcut uz de armă, trăgând mai multe focuri în plan vertical. Calul s-a speriat şi a pornit în galop, poliţistul a mai tras un foc, de data asta în direcţia căruţei, glonţul a ricoşat din roată drept în şoldul lui Marius. Urlând de durere, acesta a pus mâna pe furcă şi a început să bată în poliţişti ca la fasole. Oamenii legii au fost nevoiţi să se retragă în dezordine.

A doua zi, toţi trei s-au dus la Medicina Legală pentru a-şi scoate certificat. Marius a primit o hârtie prin care se confirma faptul că are nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale. Poliţiştii n-au izbutit să scoată mai mult de 6-7 zile, dar cu toate astea, au câştigat „turul”. Marius a fost încarcerat pentru tâlhărie, condamnat la cinci ani de închisoare, apoi i s-a deschis al doilea dosar, cel de ultraj. Pe motiv că a bătut cu furca pe cei doi poliţişti. Au fost mai multe termene, fiecare parte s-a ţinut tare pe poziţie şi, în cele din urmă, răzvrătitul a fost condamnat la un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. Contopită cu cea pentru tâlhărie, a ieşit o rezultantă de cinci ani şi opt luni, sentinţă dată în august 2021. Doar că răsculatul a îndeplinit din plin condiţiile pentru liberarea condiţionată, el părăsind deja Penitenciarul Iaşi cu câteva zile mai devreme.

Rupt cu bătaia, s-a vindecat înainte de a intra la puşcărie

Înainte de a fi arestat, Marius a fost pedepsit de câţiva săteni, sătui de scandalurile pe care acesta le provoca. Violentul episod, tot pe mai sus-pomenita tarla. De data asta, era singur, neînarmat şi fără căruţă. Agresorii, patru la număr. Fraţii Florin şi Ana Maria C, Daniel I. şi Gabriel N. au coborât din două maşini, i-au tăiat orice cale de fugă lui Marius, apoi au dat în el cu parii până ce n-a mai mişcat. L-ar fi omorât în bătaie dacă nu s-ar fi nimerit să treacă trei săteni, care le-au spus să înceteze, că se ajunge la crimă.

Viitorul puşcăriaş şi-a revenit în simţiri după aproximativ un sfert de oră. Era plin de sânge şi îl dureau toate oasele. S-a târât până în sat, a ajuns acasă la un amic, de unde a sunat la 112. Internat în stare gravă, s-a refăcut foarte rapid, părăsind Spitalul Municipal Paşcani după numai şapte zile. Sufient totuşi pentru a face o plângere penală cu şanse mari de reuşită. I-a acuzat pe cei patru de lovire sau alte violenţe şi s-a constituit parte civilă în proces, solicitând despăgbiri morale de 200.000 lei.

Din cauza numeroaselor neconcordanţe din declaraţiile martorilor, aceştia au trebuit reaudiaţi, procesul s-a lungit, sentinţa primei instanţe (Judecătoria Paşcani) fiind pronunţată abia pe 20 iunie a.c. După liberarea condiţionată din 2021, a fost cea dea doua veste de mare bucurie pentru el. Dacă sub aspect penal, împotriva celor patru s-a încetat procesul pe motiv de prescripţie, pe latura civilă aceştia au fost puşi să-i plătească lui Marius 80.000 lei drept daune morale. Nu 200.000, cât ceruse el, dar o sumă foarte consistentă pentru un agricultor ca el.

Aşa au considerat-o şi cei patru, care au făcut apel, susţinând că nu-i corect ca un tâlhar şi bătăuş vestit să se îmbogăţească pe seama lor. Cei de la Curtea de Apel Iaşi au reanalizat dosarul, au studiat şi fişa de cazier a lui Marius, au fost de acord că e cam mult ce stabiliseră magistraţii păşcăneni şi au redus suma la 30.000 lei. Sunt şi ăştia ceva bani. Sentinţa pronunţată luni, 14 octombrie a.c., e definitivă. Claudiu CONSTANTIN