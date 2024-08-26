„Lupii Negri” , trimiși în Bosnia-Herțegovina

Militarii Batalionului 151 Infanterie „Războieni”, structură subordonată Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, vor participa, în perioada 26 august – 14 septembrie, la exercițiul „EUFOR Quick Response 2024”, desfășurat în Teatrul de Operații din Bosnia și Herțegovina. „Scenariul exerciţiului este unul fictiv şi respectă termenii angajamentului statelor contributoare la EUFOR privind menţinerea climatului de stabilitate şi pace din Bosnia şi Herţegovina”, au precizat reprezentanții Batalionului 151 Infanterie „Războieni”. Înființat în urmă cu 30 de ani, Batalionul 151 Infanterie “Războieni”, cunoscut şi sub numele de „Lupii Negri”, a apărat onoarea patriei și a armatei române pe toate meridianele globului.

Din 1996 și până acum, soldații batalionului s-au aflat în Angola, Bosnia, Albania, Irak, Kosovo și Afganistan, apărând pacea, luptând alături de de aliații României și ajutând populația civilă să treacă cu bine peste ororile războiului.

În timpul misiunilor executate peste hotare, doi dintre militarii Batalionului 151 Infanterie „Războieni”, este vorba despre sublocotenenții post mortem Iosif Silviu Fogorași și Mihai Samoilă au căzut la datorie, fiind primii ostași români care și-au pierdut viața în teatrele de operațiuni după cel de-al Doilea Război Mondial. Edi MACRI