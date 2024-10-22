„O seară normală în Familia Addams”, un musical în premieră la Sala Unirii din Iași

Pe 25 octombrie 2024, Iașiul va fi gazda unui eveniment artistic de excepție: premiera musicalului O seară normală în Familia Addams, o producție realizată de Ateneul Național din Iași în colaborare cu Art You School și AKAdemy Talents. Evenimentul, programat la Sala Unirii, aduce pe scenă o adaptare vibrantă și captivantă a faimoasei povești a familiei Addams, binecunoscută pentru umorul său negru și personajele fascinante. Regizorul Daniel Onoae promite o experiență memorabilă, plină de ironie, romantism și coregrafii spectaculoase, îmbinate cu o muzică ce va atrage toate generațiile.

O familie neobișnuit de normală

Deși familia Addams este cunoscută pentru aspectul lor excentric și înfricoșător, spectacolul pune accentul pe valorile lor tradiționale. În viziunea regizorală, aceștia reprezintă, paradoxal, o familie extrem de normală, ospitalieră și loială, cu principii solide despre familie și adevăr. Sub umorul negru și decorurile gotice, se ascunde o poveste despre acceptare și iubire, aspecte care aduc profunzime acestui musical. „Vă invităm să petreceți alături de noi o seară normală cu familia Addams. Spectacolul vorbește despre loialitate, adevăr și conceptul de normalitate”, a seclarat regizorul Daniel Onoae.

O echipă creativă remarcabilă

Realizarea unui astfel de musical nu ar fi fost posibilă fără contribuția unei echipe creative extrem de talentate. Ioana Jora și Andrei Morteci semnează scenografia, aducând la viață atmosfera gotică specifică familiei Addams. Alexandra Amarandei se ocupă de pregătirea vocală a actorilor, asigurându-se că fiecare notă este interpretată cu precizie și emoție. Aranjamentele muzicale sunt create de AKAdemy Talents Recording Studio, iar mixajul și masterizarea au fost realizate de Marius Ciprian. Musicalul O seară normală în Familia Addams nu este doar o poveste amuzantă și plină de viață, ci și o reflectare asupra normalității și diferențelor culturale. Cu melodii captivante, momente comice și o distribuție talentată, acest spectacol promite să fie un eveniment cultural de top în Iași, atrăgând atât iubitorii de teatru, cât și pe cei de muzică. Biletele pentru acest spectacol sunt disponibile online pe site-ul Ateneului Național din Iași sau pot fi achiziționate de la casieria instituției​ .

Maura ANGHEL