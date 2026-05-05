„Rising Stars at IULIUS", internship-ul anual al companiei, a început: 25 de locuri în cinci domenii, patru orașe și oportunitatea de a te alătura unui top developer din România

Primii pași în carieră pot fi provocatori, iar de cele mai multe ori determină parcursul profesional. De aceea este important să ai alături profesioniști care sunt dispuși să-și împărtășească experiența și cunoștințele. Studenții și masteranzii care își doresc să pună în practică ce au învățat pot să se înscrie în programul de internship demarat de IULIUS, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte mixed-use din România. Marketing, Media Sales, Leasing (închirieri), Contabilitate și Tehnic sunt departamentele unde cei interesați pot aplica până pe 22 mai 2026. Programul de internship „Rising Stars at IULIUS” se desfășoară la nivel național, în Iași, Suceava, Cluj-Napoca și Timișoara, iar înscrierile se fac online pe: https://cariere.iulius.ro/internship .

Anul acesta, IULIUS deschide 25 de posturi pentru studenții din anii terminali, dar și pentru masteranzi, prin intermediul internship-ului plătit „Rising Stars at IULIUS”. Perioada de înscriere este până pe 22 mai 2026, iar pe 20 iulie vor începe cele trei luni ale programului. Înscrierile se fac online: https://cariere.iulius.ro/internship .

În Iași, tinerii pot aplica pentru unul dintre cele 13 job-uri disponibile în domenii precum: contabilitate, leasing, marketing, media sales și tehnic. La Iulius Mall Suceava, pot aplica pentru departamentul de Media Sales; în Timișoara, pentru departamentele de leasing și tehnic, iar în Cluj-Napoca pentru marketing și tehnic. Programul de internship al IULIUS are loc doar o singură dată pe an și în ultimii cinci ani, peste 70% dintre participanți au fost angajați în companie.

Compania IULIUS este dezvoltator și operator real estate specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. Valoarea investiţiilor realizate în România depăşeşte 1,2 miliarde de euro. Portofoliul cuprinde peste 320.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium).

IULIUS s-a impus şi drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale, în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca.

