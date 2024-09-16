„Săptămâna Europeană a Mobilității” - acțiuni de promovare a transportului ecologic

„Săptămâna Europeană a Mobilității”, proiect inițiat de Uniunea Europeană care are ca scop promovarea soluțiilor de mobilitate urbană nepoluante în marile orașe, va fi marcată în perioada 15 -22 septembrie la Iași printr-o serie de activități specifice.

Având în acest an ca temă „Împărțirea spațiului comun”, „Săptămâna Europeană a Mobilității”, organizată de Compania de Transport Public (CTP) în colaborare cu Asociația Tramclub și cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași (PMI) include o serie de acțiuni care să sublinieze importanța echității sociale, siguranței rutiere și a reducerii poluării în orașe.

Activitățile vor include, printre altele, ateliere creative tematice, care vor avea loc în rondul din Târgu Cucu, concursuri de desene pe asfalt având ca temă „Săptămâna Europeană a Mobilității”, atelier de machetare „Cum arată noile autobuze electrice ale CTP Iași?”, atelier interactiv „Învață comenzile tramvaiului!”, ghidat de un profesionist din cadrul CTP, proiecția filmului de campanie „European Mobility Week 2024” în tramvai precum și o plimbare cu tramvaiul de epocă AEG pe traseul Târgu Cucu - Rond Copou (Agronomie), cu oprire în fiecare stație, în zioua de 22 septembrie, între orele 1 și 15. „Această săptămână specială își propune să crească gradul de conștientizare în rândul locuitorilor orașului privind beneficiile utilizării mijloacelor de transport sustenabile. Scopul nostru este de a promova o mobilitate urbană care contribuie la protejarea mediului, la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unui spațiu public mai echitabil și mai sigur pentru toți cetățenii”, au declarat organizatorii.

Pe durata campaniei (15-22 septembrie), Asociația Tramclub va publica trei materiale video care promovează avantajele utilizării sistemului de transport în comun, iar clipul campaniei „Săptămâna Europeană a Mobilității, Iași - 2024” va fi difuzat pe monitoarele din mijloacele de transport CTP Iași.