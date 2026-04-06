„Stabat Mater”, premiera Operei Naționale Române din Iași

* două direcții majore ale artei clasice – baletul romantic și muzica sacră – se întâlnesc, în această săptămână, pe scena lirică ieșeană

Opera Națională Română din Iași aduce în prim-plan, în această perioadă, două repere ale repertoriului universal, construind un program care pune în dialog sensibilitatea romantică și dramatismul spiritual.

Primul dintre acestea este baletul „Giselle”, de Adolphe Adam, programat marți, 7 aprilie, de la ora 18:30. Spectacol emblematic pentru estetica romantismului coregrafic, „Giselle” rămâne o probă de finețe artistică, în care expresivitatea dansului susține o poveste despre iubire, trădare și transcendență.

Distribuția reunește nume importante ale ansamblului: Viviana Olaru și Vlad Mărculescu în rolurile principale, alături de Ayuko Natsumi, Dumitru Buzincu, Alexandra Grigore, Robert Petrea, Maria Cotorobai, Ștefan Popa-Kagawa (debut), Roua Spătărescu, Monica Ailiesei și Ovidiu Ciobotariu. Conducerea muzicală este asigurată de Bogdan Chiroșcă, iar coordonarea coregrafică de Dan Berihoi și Cristina Todi.

„Stabat Mater”, o capodoperă la interferența dintre oratoriu și operă

Punctul central al săptămânii este însă premiera lucrării „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini, programată joi, 9 aprilie, de la aceeași oră. Considerată una dintre cele mai complexe partituri sacre ale secolului al XIX-lea, lucrarea depășește granițele convenționale ale genului, situându-se la interferența dintre oratoriu și operă.

Compusă într-o etapă târzie a creației lui Rossini, partitura păstrează o puternică amprentă teatrală, chiar și în contextul unui text liturgic. Această dublă natură – sacră și dramatică – generează tensiunea specifică lucrării, care evită austeritatea și propune, în schimb, o expresivitate intensă, apropiată de discursul liric.

Alternanța dintre momentele solistice și cele corale construiește un arc muzical complex, în care individualitatea vocilor se îmbină cu forța colectivă a ansamblului. Este o lucrare care solicită nu doar resurse vocale solide, ci și o înțelegere fină a stilului, pentru a menține echilibrul între emoție și rigoare.

Distribuția reunește soliști ai Operei ieșene: Cristina Grigoraș (soprană), Florentina-Irina Onică (mezzosoprană), Andrei Fermeșanu (tenor) și Ivan Dikusar (bas), alături de Dragoș Codrescu, Dorina Cotorobai și David Ioan Andrei. Întregul ansamblu este susținut de Corul Operei, într-o formulă amplă, adecvată dimensiunii lucrării.

La pupitrul dirijoral se află David Crescenzi, iar regia este semnată de Cristi Avram, propunând o viziune contemporană, centrată pe simbolistica suferinței și pe expresivitatea corporală.

Dincolo de construcția muzicală, „Stabat Mater” rămâne o meditație asupra durerii și compasiunii, teme universale care își păstrează actualitatea. Prin această premieră, Opera Națională Română din Iași nu doar completează repertoriul stagiunii, ci propune un demers artistic de profunzime, capabil să angajeze publicul dincolo de nivelul estetic imediat.

Maura ANGHEL