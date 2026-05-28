La Iași, presiunea socială asupra instituțiilor statului este tot mai mare

Banii ajutoarelor sociale și examenele care decid viitorul a mii de elevi au ajuns în centrul unei ședințe decisive desfășurate la Iași. Sub conducerea prefectului Constantin Dolachi-Pelin, autoritățile județene au tras linie asupra unor cifre uriașe și asupra unor provocări care pot influența direct viața a sute de mii de oameni din județ.

În cadrul Colegiului Prefectural, instituțiile-cheie ale statului au prezentat date care arată dimensiunea impresionantă a aparatului administrativ și social din județul Iași. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași a anunțat că, numai în anul 2025, a gestionat plăți colosale de peste 1,7 miliarde de lei pentru aproximativ 350.676 de beneficiari. Este vorba despre alocații pentru copii, indemnizații de creștere a copilului, ajutoare pentru persoane cu dizabilități, venit minim de incluziune și sprijin pentru încălzirea locuințelor.

Cifrele sunt uriașe: peste 66.700 de dosare noi au fost procesate, iar gradul de utilizare a fondurilor a ajuns la aproape 100%, semn că presiunea socială asupra instituțiilor statului este tot mai mare. Practic, sute de mii de ieșeni depind direct de aceste forme de sprijin pentru a face față costurilor tot mai ridicate ale traiului zilnic.

În paralel, autoritățile au discutat și despre unul dintre cele mai tensionate momente pentru sistemul educațional: organizarea examenelor naționale din 2026. Inspectoratul Școlar Județean Iași a prezentat planul pentru Evaluarea Națională, Bacalaureat, Titularizare și Definitivat, într-un an în care mii de elevi se pregătesc pentru testele care le pot decide viitorul.

La Bacalaureat vor funcționa 19 centre de examen, în timp ce pentru Evaluarea Națională sunt pregătite nu mai puțin de 155 de unități școlare, dintre care 100 în mediul rural. Datele oficiale arată că în județul Iași sunt înregistrați 7.299 de elevi de clasa a VIII-a, aproape perfect împărțiți între urban și rural.

Autoritățile spun că întâlnirea a avut rolul de a coordona instituțiile implicate și de a preveni eventualele blocaje administrative sau probleme logistice care ar putea afecta atât plata beneficiilor sociale, cât și desfășurarea examenelor naționale. Într-un județ uriaș precum Iașul, orice sincopă poate genera efecte în lanț pentru zeci de mii de familii. Carmen DEACONU