Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, organizează de Ziua Internațională a Copilului un eveniment cultural-caritabil dedicat copiilor proveniți din familii aflate în dificultate.

Acțiunea va avea loc luni, 1 iunie 2026, începând cu ora 11:00, în Parcul Expoziției, unde sunt așteptați 680 de copii din municipiul Iași. Fiecare copil va primi un pachet cu dulciuri și jocuri, în valoare de 180 de lei. Dincolo de darurile oferite, evenimentul este gândit ca o zi de bucurie, socializare și apartenență pentru copiii care provin din medii vulnerabile și care, de multe ori, au acces limitat la activități culturale și recreative.

Daruri, muzică și dans pentru copiii din familii defavorizate

Programul pregătit pentru copii va include momente artistice susținute de tinerii artiști de la Școala de dans „Bel Art”, Corul AKAdemy Talents by Alexandra Amarandei și Haya Dance Club. Spectacolul va transforma Parcul Expoziției într-un spațiu al copilăriei, în care dansul, muzica și jocurile vor completa gestul caritabil al organizatorilor.

Evenimentul are ca scop combaterea marginalizării sociale și oferirea unor momente de normalitate copiilor aflați în risc social. Pentru mulți dintre aceștia, Ziua Copilului devine astfel nu doar o sărbătoare simbolică, ci și o ocazie reală de a se simți văzuți, sprijiniți și incluși în comunitate.

O acțiune de solidaritate pentru familiile aflate în dificultate

Organizatorii subliniază că evenimentul urmărește și promovarea solidarității la nivelul comunității ieșene. Sprijinul acordat copiilor din familii defavorizate nu se rezumă doar la pachetele oferite, ci transmite și un mesaj public despre responsabilitatea comună față de copiii aflați în situații vulnerabile.

Ateneul Național din Iași este și în acest an partener al evenimentului. Acțiunea este susținută și de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Iași, Asociația „Armata Salvării” Iași, Asociația „Flori Di Tei” și Asociația „Grupul Zâmbetul Nostru”.

Prin această inițiativă, Ziua Internațională a Copilului capătă la Iași o dimensiune socială puternică. Evenimentul din Parcul Expoziției aduce împreună instituții publice, organizații partenere și artiști tineri, într-un demers dedicat copiilor care au cea mai mare nevoie de sprijin, atenție și bucurie.

Dan DIMA