Iașul are doi autori nominalizați la Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2025: Florin Irimia, la literatura pentru copii și tineret, și Cassian Maria Spiridon, la critică, eseu și istorie literară.

Gala va avea loc luni, 1 iunie 2026, de la ora 18:00, la Teatrul Național București, Sala Media. Evenimentul este dedicat celor mai importante apariții editoriale ale anului trecut și va reuni scriitori, critici literari, traducători, editori și reprezentanți ai vieții culturale românești.

Florin Irimia, nominalizat la literatura pentru copii și tineret

Florin Irimia este nominalizat la Premiul „Cartea pentru copii și tineret”, pentru volumul „Povestea unei nopți de iarnă”, apărut la Editura Humanitas Junior. La aceeași categorie mai concurează Alexandru Stermin, cu „Cea mai frumoasă poveste din junglă”, Adina Rosetti, cu „Ultima provocare”, Matei Vișniec, cu „Klikel și furnicuțele multicolore”, și Petre Crăciun, cu „Făt-Frumos și Fala Zmeilor salvează Apa vie”.

Nominalizarea lui Florin Irimia aduce Iașul într-o zonă editorială cu miză tot mai mare: literatura pentru copii și tineret. Categoria este importantă nu doar pentru piața de carte, ci și pentru școli, biblioteci și familiile care caută titluri românești actuale pentru cititorii tineri.

Cassian Maria Spiridon, în cursa pentru critică și eseu

Cassian Maria Spiridon, președintele filialei Iași a Uniunii Scriitorilor, este nominalizat la Premiul „Nicolae Manolescu” pentru „Cartea de critică, eseu și istorie literară”, cu volumul „Despre pesimismul bine temperat”, apărut la Editura Eikon. La aceeași categorie se mai află Alexandra Ciocârlie, Alex Ciorogar, Ioana Pârvulescu și Marcel Tolcea. Prezența lui Cassian Maria Spiridon pe lista nominalizărilor este una dintre cele mai importante legături ale Iașului cu această ediție a Galei. Scriitor, poet, eseist și editor, acesta este una dintre vocile cunoscute ale spațiului literar ieșean și ale vieții culturale românești.

Antonio Patraș, ieșeanul din juriu

Iașul mai apare în arhitectura Galei și prin criticul literar Antonio Patraș, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care face parte din juriul ediției. Juriul pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2025 este alcătuit din Paul Cernat, Gabriela Gheorghișor, Angelo Mitchievici, Nicolae Oprea, Antonio Patraș, Vasile Spiridon și Adrian Tudurachi, președinte fiind Angelo Mitchievici. Astfel, Iașul are atât autori nominalizați, cât și o prezență în juriul care va decide câștigătorii.

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România este organizată de Uniunea Scriitorilor din România. În cadrul evenimentului va fi acordat și Premiul național de literatură pentru Opera Omnia, distincție decernată fără nominalizări. Gala va beneficia de participarea extraordinară a artistei Maria Răducanu, iar intrarea este liberă.

Maura ANGHEL