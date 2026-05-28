45 de ţări aduc la Iaşi cele mai noi tehnologii din lume

De la sisteme bazate pe inteligenţă artificială şi soluţii medicale inovatoare până la tehnologii pentru agricultură, protecţia mediului şi robotică, cele mai noi direcţii ale cercetării mondiale pot fi văzute zilele acestea la Iaşi, unde a început cea de-a XVIII-a ediţie a EuroInvent. Aproape 700 de proiecte de invenţii şi cercetare din 45 de ţări sunt expuse, până pe 30 mai, în sălile Palatului Culturii, transformate într-un spaţiu al ideilor care ar putea schimba lumea în următorii ani.

Evenimentul reuneşte sute de cercetători, inventatori şi reprezentanţi ai mediului academic din România şi din străinătate, fiind considerat unul dintre cele mai importante saloane dedicate inovaţiei şi creativităţii din Europa de Est. În cadrul expoziţiei sunt prezentate 690 de proiecte din domenii variate, iar alte 120 de lucrări ştiinţifice sunt susţinute în cadrul conferinţei internaţionale ICIR EUROINVENT.

Prof.univ.dr. Andrei Victor Sandu, coordonatorul evenimentului, a declarat că EuroInvent a devenit, în ultimii ani, mai mult decât o simplă expoziţie de invenţii, fiind un loc de întâlnire pentru cercetători şi inventatori din întreaga lume. „EuroInvent este o platformă, un loc unde marile idei şi marile minţi se întâlnesc. Este locul unde celebrăm inovaţia, celebrăm un viitor mai bun şi creăm conexiuni între oameni care pot schimba lumea prin cercetare şi tehnologie”, a afirmat Andrei Victor Sandu.

Cele mai multe proiecte prezentate la ediţia din acest an sunt concentrate în zona medicinei şi a inteligenţei artificiale, domenii care domină cercetarea internaţională în ultimii ani. „Principalul focus al cercetării se îndreaptă către medicină, iar, în era digitală în care trăim, cele mai multe inovaţii implică inteligenţa artificială”, a explicat coordonatorul EuroInvent.

Organizatorii spun că ediţia din acest an aduce la Iaşi participanţi din aproape toate continentele, chiar dacă o parte dintre delegaţiile străine nu au mai reuşit să ajungă din cauza contextului economic şi politic internaţional.

Pe lângă expoziţia de invenţii, evenimentul include şi un Salon de Carte, unde sunt expuse peste 180 de volume ce vor fi evaluate şi premiate, o expoziţie de artă cu 40 de lucrări semnate de artişti locali, dar şi mai multe workshopuri şi dezbateri dedicate cercetării şi tehnologiei. „Iaşul este un hub al creativităţii în România. Cu doar câteva zile în urmă s-a încheiat Romanian Creative Week, un eveniment dedicat industriilor creative. Acum are loc EuroInvent. În acelaşi timp, la Iaşi se desfăşoară şi concursul naţional de creativitate ştiinţifică, destinat liceelor din întreaga ţară. Iar peste o lună şi o săptămână va începe expoziţia şi conferinţa "Inventica – Science of Creativity". Astfel, Iaşul şi România, prin EuroInvent, fac parte din aceasta simfonie globală numită creativitate. Lumea are nevoie de creativitate pentru a se dezvolta şi, în acelaşi timp, pentru a stăpâni tehnologia, care evolueaza într-un ritm fără precedent”, a spus Nicolaie Seghedin, prorectorul TUIASI.

EuroInvent este organizat de Asociaţia Forumul Inventatorilor Români şi Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă, prin Centrul Europe Direct Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi alte instituţii academice din ţară şi din străinătate.

Evenimentul este susţinut de International Federation of Inventors' Associations şi World Inventions Intellectual Property Associations. Laura RADU