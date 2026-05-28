România și Republica Moldova bat din nou palma pentru podul de la Ungheni

* Acordul pregătit între cele două guverne deschide drumul pentru implementarea unor investiții de amploare pe coridorul strategic Tărășeni - Siret - Moțca - Ungheni - Berești, o axă de transport care poate transforma radical mobilitatea dintre România, Republica Moldova și restul Uniunii Europene.

Un nou pas uriaș pentru conectarea Republicii Moldova la infrastructura europeană a fost făcut joi, după ce Guvernul României a aprobat negocierea și semnarea unui acord strategic cu Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea și gestionarea infrastructurilor de transport de interes major, inclusiv mult-așteptatul pod rutier de frontieră Ungheni - Ungheni.

Decizia vine într-un moment extrem de important pentru regiune, în plin proces de repoziționare geopolitică și economică a Europei de Est, iar proiectul este considerat unul dintre cele mai ambițioase planuri de infrastructură din ultimele decenii pentru spațiul românesc dintre Prut și Carpați.

Proiectul este strâns legat de aplicarea noului Regulament european SAFE – instrumentul financiar lansat de Uniunea Europeană pentru infrastructurile considerate critice și strategice în actualul context regional.

Practic, podul de la Ungheni nu mai este doar o simplă investiție rutieră. El devine o piesă-cheie într-un mecanism european de securitate, mobilitate și dezvoltare economică regională.

Podul care poate schimba destinul Moldovei

Pentru regiunea Moldovei, proiectul este văzut ca o adevărată gură de oxigen economică. Noul pod rutier Ungheni - Ungheni ar urma să asigure conexiune directă rapidă între infrastructura rutieră a României și Republicii Moldova, integrarea viitoarei Autostrăzi A8 în fluxurile europene de transport, reducerea timpilor de tranzit pentru persoane și marfă, dezvoltarea economică accelerată a zonei de frontieră, creșterea investițiilor și mobilității în estul României.

Mai mult decât atât, proiectul are și o puternică încărcătură simbolică și geopolitică. În contextul tensiunilor regionale și al apropierii accelerate a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, infrastructura dintre cele două state capătă o miză strategică fără precedent.

Noul memorandum aprobat de Executiv actualizează cadrul juridic existent și prevede inclusiv încetarea valabilității acordului semnat în 2022 privind podul Ungheni–Ungheni.

Autoritățile susțin că noul document este mult mai amplu și stabilește mecanisme clare de coordonare între cele două state, reguli de finanțare și implementare, responsabilități instituționale, cadrul juridic pentru proiectele comune de infrastructură strategică.

Cu alte cuvinte, România și Republica Moldova încearcă să treacă de la promisiuni și documente generale la o arhitectură concretă de implementare.

A8, SAFE și marea miză a Moldovei

Decizia vine într-un moment în care Autostrada „Unirii” A8 începe să intre într-o nouă etapă de dezvoltare, cu contracte deja semnate și cu finanțări europene prin programul SAFE.

Noua strategie urmărește conectarea rapidă a infrastructurii românești cu Republica Moldova și transformarea estului României într-un nod logistic major între Uniunea Europeană și spațiul estic.

În joc nu mai este doar construcția unui pod sau a unei autostrăzi. Este vorba despre securitate regională, coridoare logistice europene, mobilitate militară și economică, dezvoltarea Moldovei istorice, apropierea definitivă a Republicii Moldova de spațiul european.

Pentru milioane de oameni de pe ambele maluri ale Prutului, proiectul poate însemna începutul unei schimbări istorice. Daniel BACIU