Piața imobiliară intră într-o nouă etapă de febră a scumpirilor!

O analiză realizată pentru luna mai 2026 de către specialiștii în imobiliare arată un fenomen care schimbă complet regulile jocului: în multe orașe, apartamentele vechi au ajuns mai scumpe decât cele noi, în timp ce cumpărătorii se înghesuie masiv către locuințele construite în urmă cu zeci de ani.

Șocul cel mai mare vine din București, unde apartamentele vechi au ajuns să coste cu nu mai puțin de 520 de euro pe metru pătrat mai mult decât cele noi! Practic, locuințele din blocurile vechi se vând la prețuri care păreau de neimaginat în urmă cu doar câțiva ani. Potrivit datelor, prețul mediu pentru apartamentele vechi din Capitală a urcat la 2.535 euro/mp, în timp ce apartamentele noi sunt listate la aproximativ 2.015 euro/mp.

Această explozie a prețurilor împinge costurile la niveluri amețitoare: o simplă garsonieră veche în București sare de 93.000 de euro, iar un apartament vechi cu trei camere depășește 167.000 de euro. Pentru mulți români, visul unei locuințe devine tot mai greu de atins.

Fenomenul lovește puternic și Iașul, unde apartamentele vechi au devenit mai scumpe decât cele noi, pe fondul cererii uriașe pentru zonele bine conectate la infrastructură, școli și transport. În prezent, metrul pătrat pentru un apartament vechi în Iași a ajuns la 2.034 euro, față de 1.885 euro/mp pentru locuințele noi. Asta înseamnă că o garsonieră veche sare de 75.000 de euro, iar un apartament vechi cu trei camere ajunge la peste 134.000 de euro.

Experții din piață spun că românii fug tot mai mult către apartamentele vechi din cauza amplasării mai bune și a infrastructurii deja dezvoltate. În multe cazuri, blocurile noi sunt construite la periferii sau în zone încă insuficient dezvoltate, în timp ce cartierele vechi oferă acces rapid la transport, spitale, școli și centre comerciale.

În același timp, schimbările fiscale și majorarea TVA au lovit direct segmentul locuințelor noi, împingând cumpărătorii către apartamentele vechi. Dacă în urmă cu un an locuințele vechi erau de două ori mai căutate decât cele noi, acum diferența a devenit uriașă: apartamentele vechi sunt de aproximativ trei ori mai căutate.

Cluj-Napoca rămâne în continuare campionul absolut al prețurilor astronomice. Aici, metrul pătrat a depășit pragul de 3.300 de euro atât pentru apartamentele noi, cât și pentru cele vechi. O garsonieră modestă trece deja de 122.000 de euro, iar un apartament cu trei camere sare de 218.000 de euro. Pentru mulți tineri, piața clujeană începe să devină complet inaccesibilă.

Și în Brașov, Constanța sau Timișoara prețurile continuă să urce agresiv. În Timișoara, apartamentele noi au depășit clar segmentul vechi, în timp ce în Constanța diferențele dintre cele două tipuri de locuințe aproape că au dispărut.

Analiștii avertizează că piața rezidențială traversează o perioadă extrem de tensionată, iar scumpirile din construcții, creșterea costurilor materialelor și dobânzile încă ridicate riscă să alimenteze și mai mult această spirală a prețurilor. Daniel BACIU