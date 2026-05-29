O pastilă ar putea, într-o zi, să ajute la oprirea cancerului pulmonar înainte ca boala să apară. Nu este încă un tratament disponibil publicului, ci o direcție de cercetare prezentată de Nature, care pornește de la legătura dintre inflamație și cancer. În România, cancerul pulmonar a însemnat peste 11.700 de cazuri noi și peste 10.500 de decese, potrivit estimărilor internaționale pentru 2022. La Iași, Institutul Regional de Oncologie avea, la finalul anului 2025, peste 1.200 de pacienți cu cancer bronhopulmonar rămași în evidență.

La Iași, datele Institutului Regional de Oncologie arată dimensiunea locală a problemei. În raportul de activitate pentru 2025, IRO Iași menționează 140 de cazuri noi de cancer bronhopulmonar luate în evidență și tratament și 1.202 bolnavi rămași în evidență la finalul anului.

Dintre cazurile noi, 84 proveneau din mediul urban și 56 din mediul rural. De asemenea, 41 dintre pacienții nou luați în evidență erau femei. Cifrele trebuie citite corect: ele reflectă pacienții aflați în evidența IRO Iași, nu totalul absolut al cazurilor din județ. Totuși, ele arată clar că boala rămâne una dintre marile presiuni oncologice ale regiunii.

Pentru comparație, în 2024, IRO Iași figura cu 282 de cazuri noi de cancer bronhopulmonar și 1.145 de pacienți rămași în evidență. Creșterea numărului de pacienți aflați în evidență arată că boala continuă să apese puternic asupra sistemului medical, inclusiv în centrele regionale mari.

De ce este cancerul pulmonar atât de greu de prins la timp

Cancerul pulmonar este asociat în primul rând cu fumatul, iar renunțarea la tutun rămâne cea mai importantă formă de prevenție. Totuși, boala nu apare doar la fumători. Există pacienți care nu au fumat niciodată, dar care ajung să fie diagnosticați cu această formă de cancer.

Aici apare una dintre marile dificultăți pentru sistemele de sănătate. Screeningul se adresează, de regulă, persoanelor considerate cu risc crescut, mai ales marilor fumători sau foștilor fumători. Tinerii, nefumătorii sau pacienții fără un profil evident de risc pot rămâne în afara acestor criterii și ajung uneori la medic abia când boala este avansată.

Simptomele pot fi înșelătoare: tuse persistentă, durere toracică, oboseală, scădere în greutate, dificultăți de respirație sau infecții respiratorii repetate. Pentru mulți pacienți, aceste semne sunt puse inițial pe seama altor probleme, iar diagnosticul se amână.

Ce legătură are inflamația cu apariția cancerului

Cercetarea prezentată de Nature pornește de la o idee tot mai importantă în oncologie: inflamația cronică poate crea un teren favorabil apariției tumorilor. Cu alte cuvinte, înainte ca un cancer să devină vizibil, în organism pot exista semnale biologice care arată că riscul este mai mare.

Dacă aceste semnale pot fi depistate printr-un test de sânge, medicina ar putea interveni mai devreme. Nu după ce tumora este deja formată, ci înainte ca procesul să devină boală malignă. Această abordare este cunoscută drept „interceptarea cancerului” și reprezintă una dintre cele mai promițătoare direcții ale cercetării actuale.

În cazul cancerului pulmonar, o astfel de strategie ar putea fi decisivă. Boala este adesea descoperită târziu, iar depistarea timpurie schimbă radical șansele pacientului. De aceea, un test de sânge capabil să indice riscul și un tratament preventiv administrat doar persoanelor selectate ar putea schimba modul în care este abordat cancerul pulmonar.

Teona SOARE