Un ieșean a încercat să înjunghie un poliţist în curtea Postului de Poliţie Ţansa

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii ieşeni, în stare de arest preventiv, după ce ar fi încercat să omoare un poliţist chiar în curtea Postului de Poliţie Ţansa, pe fondul unui conflict izbucnit din nemulţumirile legate de modul în care îi erau soluţionate problemele de către oamenii legii. El este cercetat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru ultraj sub forma tentativei de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ultraj.

Anchetatorii susţin că incidentul a avut loc pe 30 aprilie, în jurul orei 08:20, în curtea Postului de Poliţie Ţansa din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală Miroslava.

Conform probatoriului administrat în cauză, bărbatul se afla sub influenţa alcoolului şi ar fi provocat un conflict spontan cu un poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Înainte de atac, acesta l-ar fi ameninţat cu moartea pe agent.

Procurorii afirmă că agresorul a folosit un cuţit şi a încercat în repetate rânduri să îl înjunghie pe poliţist în zona superioară a corpului. Atacul nu s-a concretizat deoarece poliţistul a reuşit să se apere şi să îl deposedeze pe agresor de armă.

Scenele violente s-au petrecut în prezenţa mai multor persoane aflate în sediul instituţiei, care au asistat la incident şi au fost cuprinse de panică şi teamă, potrivit procurorilor.

Prin rechizitoriul întocmit pe 28 mai 2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului, acesta urmând să fie judecat în stare de arest preventiv. Laura RADU