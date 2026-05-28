Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, la Palatul Culturii, expoziția „Colecții și colecționari: Donația prof. univ. dr. Aldea Adrian-Sorin și dr. Aldea Rodica”. Evenimentul aduce în atenția publicului lucrări de artă modernă și contemporană românească, intrate în patrimoniul instituției prin donațiile făcute în anii 2014 și 2022.

Expoziția va fi deschisă în perioada 2–14 iunie 2026, iar vernisajul este programat marți, 2 iunie, de la ora 17.00, la Muzeul de Artă din Palatul Culturii.

O colecție donată Iașului

Selecția expozițională reunește lucrări din colecția prof. univ. dr. Adrian Aldea și dr. Rodica Aldea, o donație care a îmbogățit patrimoniul Muzeului de Artă din Iași și care revine periodic în circuitul public.

Pentru vizitatori, expoziția este o ocazie de a vedea, într-un singur spațiu, lucrări semnate de artiști importanți ai artei plastice românești. Pe lista numelor prezente se află Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Traian Brădean, Angela Popa-Brădean, Constantin Piliuță, Ion Pacea, Dan Hatmanu, Liviu Suhar, Doru Andrii, Florin Petrache, Corneliu Medrea și Florin Ungureanu.

Artă modernă și contemporană românească, în patrimoniul muzeului

Expoziția mizează pe relația dintre colecționar, patrimoniu și public. Dincolo de valoarea artistică a lucrărilor, donația familiei Aldea vorbește despre felul în care colecțiile private pot deveni parte a memoriei culturale a unui oraș.

„Invităm publicul să se bucure de aceste lucrări valoroase de artă modernă și contemporană românească, aflate în patrimoniul Muzeului de Artă din Iași, grație generozității familiei Aldea”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Pentru Iași, o astfel de donație nu înseamnă doar completarea unei colecții muzeale, ci și deschiderea ei către publicul larg. Lucrările devin accesibile nu doar specialiștilor sau pasionaților de artă, ci și vizitatorilor care ajung la Palatul Culturii în căutarea unei întâlniri directe cu pictura, sculptura și memoria vizuală a artei românești.

Programul de vizitare

Expoziția „Colecții și colecționari: Donația prof. univ. dr. Aldea Adrian-Sorin și dr. Aldea Rodica” poate fi vizitată la Muzeul de Artă din Palatul Culturii până pe 14 iunie 2026.

Programul de vizitare este 10.00–17.00, de marți până joi și duminică, respectiv 10.00–18.00, vineri și sâmbătă. Accesul se face cu biletul aferent muzeului sau cu bilet de expoziție temporară. Maura ANGHEL