„Strada bogaților” din Bucium a devenit un pericol pentru ieșeni! Primăria nu a montat parapete, treceri de pietoni, iar drumul a crăpat după nici 2 ani de la asfaltare

Stradela Bârnova din zona Bucium sau „strada bogaților", cum mai este cunoscută, a ajuns un pericol pentru ieșeni. Aici locuiesc mai multe persoane cu venituri financiare substanțiale, iar vilele valorează milioane de lei. Însă, deși Primăria Iași a deschis recent noua grădiniță, cei care locuiesc în zonă susțin că drumul nu este sigur, iar din cauza noului trafic intens, asfaltul a început să crape. Precizăm că stradela Bârnova a fost asfaltată, în urmă cu 20 de luni, de Citadin SA. „Strada bogaților" din Bucium a devenit un pericol pentru ieșeni Corneliu Signea, unul dintre ieșenii care locuiesc pe stradela Bârnova, susține că, odată cu deschiderea noii grădinițe, au apărut și problemele. Pe lângă faptul că și nu pot trece două mașini una pe lângă cealaltă, nu există semne de circulație, iar primăria nu a montat nici măcar parapete spre râul Vămășoaia. O problemă o constituie și crăparea asfaltului, care a fost turnat acum 20 de luni de compania din subordinea primăriei, Citadin SA. „În spatele Școlii nr. 2 s-a deschis grădinița asta nouă. Dar strada este una foarte îngustă, nu există niciun semn de circulație. Deja asfaltul a început să se rupă pe partea laterală, lângă râul Vămășoaia. Am aprobare de la primărie de peste un an ca să se pună cocoașe, popice, dar nu s-a făcut nimic. Când am fost la primărie, mi s-a spus că au rătăcit cererea. Eu nu sufăr de băgare în seamă, dar toți ne dorim o țară ca afară. De 12 ani umblu ca să se asfalteze stradela Bârnova. Traficul acum este foarte mare", a declarat Corneliu Signea. Mai mult, bărbatul susține că, din cauză că primăria nu a amplasat parapete, se pot întâmpla adevărate tragedii. Unii șoferi își parchează autoturismele pe marginea râului, alții blochează traficul, iar cei mai inconștienți merg cu viteză. În acest caz, Corneliu Signea a făcut nenumărate solicitări administrației publice locale să intervină, dar totul a fost în zadar. „Cei care vin cu mașinile parchează pe stradă, nu există parapete, treceri pentru pietoni, nu există semne de circulație, nu există nimic. Se poate întâmpla o nenorocire aici. Parchează mașinile pe marginea străzii, spre râu. Pot să cadă oricând. Mai vin și foarte mulți șoferi inconștienți cu viteză și pot produce accidente", a mai spus Corneliu Signea.

„Cei care vin cu mașinile parchează pe stradă, nu există parapete, treceri pentru pietoni, nu există semne de circulație, nu există nimic. Se poate întâmpla o nenorocire aici. Parchează mașinile pe marginea străzii, spre râu. Pot să cadă oricând. Mai vin și foarte mulți șoferi inconștienți cu viteză și pot produce accidente”, a mai spus Corneliu Signea.

Primăria Iași promite să intervină, dar atunci când „condițiile meteorologice vor permite”

Se pare că pentru Primăria Iași siguranța ieșenilor este importantă în funcție de condițiile meteorologice. Pentru că acesta este răspunsul oferit de reprezentanții administrației publice locale cu privire la problemele semnalate pe stradela Bârnova.

„Stradela Bârnova se va sistematiza imediat ce condițiile meteorologice vor permite”, a declarat Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei Iași.

Pe de altă parte, consilierul local Iulian Hușanu a transmis reporterilor BZI faptul că stradela Bârnova ar fi trebuit să aibă . Mai mult, acesta a precizat inclusiv faptul că lucrările efectuate de Citadin SA nu vor rezista din cauză că în zonă sunt surpări de teren.

„Din informațiile mele, stradela Bârnova trebuia să aibă proiectul predat către Consiliul Local încă de acum 6 luni, deci vorbim despre un termen depășit al proiectantului, care pare abonat la banii publici și nici măcar nu își respectă contractul semnat. Asfaltul, inițial pus în operă de Citadin acum 20 de luni, a fost o soluție de avarie, deoarece urma deschiderea Grădiniței «Gr. Vieru» (pe fonduri europene), iar imaginile cu glodul din zonă ar fi făcut înconjurul țării. Acum se văd rezultatele în teren, iar peste încă 12 luni apreciez că surpările vor continua într-un ritm alert. Este vina celui care a comandat lucrarea, adică Primăria Iași. Citadin a făcut exact ce i s-a cerut. După părerea mea, Citadin ar trebui dezvoltat la o capacitate mult mai mare, cu secție de proiectare și cu execuții în teren, astfel încât să eliminăm fentarea prin licitații către terți, mai mult sau mai puțin serioși, care umflă, mai mult sau mai puțin, prețurile pentru străzile ce ar urma să treacă de la stadiul de piatră și pământ la asfalt”, a declarat consilierul local Iulian Hușanu (CURAJ).

Până când primăria va interveni, „strada bogaților” din Bucium a devenit un pericol pentru ieșeni