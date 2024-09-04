„Tramvaiul comunismului” revine pe traseele Iașului

Ieșenii vor avea ocazia să se întoarcă în timp la bordul tramvaiului istoric ITB din anul 1959, începând cu data de 7 septembrie, când pe trasele din oraș va fi reintrodus „Tramvaiul comunismului”.

Proiectul „Tramvaiul comunismului” îi invită pe ieșeni să exploreze transformările urbanistice și industriale din municipiu, respectiv a celor de pe vremea regimului comunist, printr-un traseu tematic. Este vorba despre un tur ghidat în două limbi, română și engleză. Astfel, pe parcursul călătoriei, care va dura o oră și jumătate, ieșenii vor beneficia de explicații ghidate, care îi vor ajuta să înțeleagă mai bine impactul comunismului asupra orașului. „Tramvaiul va circula o dată la două săptămâni, sâmbăta, oferind o experiență autentică și educativă”, au declarat reprezentanții Companiei de Transport Public (CTP).

Aceștia au precizat că „Tramvaiul comunismului” îi va purta pe ieșeni. dar și pe turiștii aflați în vizită în capital Moldovei, pe traseul Târgu Cucu - Centrul Civic - Podu Roș - CUG 2 - Copou - Târgu Cucu. „Biletele turistice, valabile 72 de ore, în valoare de 30 de lei pentru o persoană, se pot achiziționa direct din tramvai înainte de plecare sau de la punctele de vânzare ale companiei”, au transmis reprezentanții CTP.

Proiectul este realizat de Asociația Tramclub în parteneriat cu Compania de Transport Public și „IașiTravel”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași (PMI) și al Centrului de Informare Turistică Iași.

În ultimii ani, la inițiativa Asociației Tramclub și cu sprijinul autorităților locale, la Iași au fost personalizate mai multe tramvaie, în cadrul unui proiect de regenerare urbană unic în ţară. Astfel, cu ajutorul unei companii locale de vopsele, până acum au fost personalizate nu mai puţin de 8 tramvaie, printre care „Tramvaiul Unirii”, „Tramvaiul Educaţiei”, „Tramvaiul Literaturii” și „Tramvaiul Presei”. Edi MACRI