„Undă verde” pentru construcția Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară

* viitoarea unitate medicală va dispune, în total, de 500 de paturi, din care 450 de paturi la secţia spitalizare continuă, investiția fiind estimată la 1,7 miliarde de lei * clădirea, cu o suprafață construită desfășurată de 95.650 mp, va ţine cont de noile cerinţe impuse de conceptul nZEB (near zero energy buildings), urmând să acopere o parte din energia consumată din surse regenerabile, obiectiv asumat de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Consilierii județeni au dat „undă verde” pentru construirea şi dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară (IRMC) de la Miroslava, investiție estimată la 1,7 miliarde de lei, inclusă în Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti derulat de Ministerul Sănătății.

Întruniți în ședință ordinară, aleșii județului au aprobat în unanimitate, miercuri, încheiarea unui Acord de parteneriat între Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi şi Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Judeţul Iaşi în vederea depunerii spre finanțare a proiectului. „Prin Programul Sănătate 2023-2027 al Comisiei Europene, proiectul Construirea şi dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară nu poate fi promovat cu condiţionările programului aprobat (nu sunt finanţate proiecte care suplimentează numărul de paturi faţă de cel existent). Ordonanţa de Urgenţă nr. 29 din 28 martie 2024 pentru aprobarea Programului national de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale — finanţează proiecte ce cuprind investiţii în spitale judeţene/judeţene de urgenţă, spitale de specialitate, spitale clinice şi clinice de urgenţă de tipul realizarea de construcţii noil, extinderea şi dotarea acestora, cu o valoare maximă eligibilă de 2.000.000 mii lei”, se precizează în nota de fundamentare care a însoțit proiectul de hotărâre.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii actului medical, clădire cu design contemporan, dotată şi echipată la standarde europene, cu o capacitate sporită de a deservi pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare.

Amplasamentul propus pentru construcția Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară are suprafaţa totală de 120.000 mp, fiind în administrarea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi (domeniu public), situat în intravilanul extins al satului Brătuleni, în partea de nord a comunei Miroslava, aliniat la drumul naţional DN 28D — centura municipiului Iaşi.

Potrivit proiectului, viitoarea unitate medicală va dispune, în total, de 500 de paturi, din care 50 de paturi la secţia spitalizare de zi şi 450 de paturi la secţia spitalizare continuă. Conform temei de proiectare, clădirea va ţine cont de noile cerinţe impuse de conceptul nZEB — near zero energy buildings — urmând să acopere o parte din energia consumată din surse regenerabile, obiectiv asumat de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Valoarea totală estimată a investiției este de 1,7 miliarde de lei inclusiv TVA, clădirea urmând să aibă un nivel de înălțime de S+P+5E și o suprafață construită desfășurată de 95.650,23 mp. Edi MACRI