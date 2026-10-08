A7 lasă fără apă zeci de localități din două județe. Un nou termen pentru remediere

O avarie majoră produsă în timpul lucrărilor la Autostrada Moldovei A7 provoacă probleme serioase în alimentarea cu apă din două județe. O firmă de construcții a avariat Firul I al conductei de aducțiune Timișești, în zona Săbăoani, iar ApaVital anunță că intervenția se va întinde până vineri seară.

Furnizarea apei potabile este întreruptă din 7 octombrie, iar reluarea este estimată abia pentru vineri, 9 octombrie, în jurul orei 22:00. Durata neobișnuit de mare a intervenției este explicată prin amploarea avariei, dar și prin timpul necesar pentru repararea conductei, reumplerea acesteia și refacerea treptată a presiunii în sistem.

În județul Iași, sunt afectate localități din comunele Bălțați, Brăești, Butea, Lungani, Oțeleni, Popești și Sinești, precum și Valea Lupului, parțial. Printre satele afectate se numără Mădârjești, Sârca, Cotârgaci, Buda, Brăești, Cristești, Butea, Miclăușeni, Goești, Lungani, Crucea, Zmeu, Hândrești, Oțeleni, Popești, Hărpășești, Doroșcani, Stornești, Bocnița și Osoi.

Problemele se resimt și în județul Neamț. Fără apă sunt utilizatori din Boghicea, Doljești, Gâdinți și Sagna, inclusiv satele Boghicea, Slobozia, Buruienești, Rotunda și Buhonca.

ApaVital transmite că echipele sale lucrează pentru remedierea avariei și reluarea alimentării cât mai rapid. După finalizarea intervenției, conductele și instalațiile publice afectate vor fi spălate.

Totuși, operatorul avertizează că, după revenirea apei, aceasta poate fi temporar tulbure din cauza intervenției și a reluării alimentării. Locuitorii sunt sfătuiți să lase apa să curgă câteva minute, până la limpezire.

Astfel, o intervenție desfășurată în cadrul lucrărilor la A7 se transformă într-o problemă majoră pentru mii de consumatori din Iași și Neamț, care ar putea rămâne fără apă până la sfârșitul săptămânii. Andrei TURCU