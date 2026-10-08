A8 Iași - Ungheni, blocată în instanță: Curtea de Apel amână din nou decizia

Unul dintre cele mai importante contracte ale Autostrăzii A8 rămâne în suspans. Curtea de Apel București a amânat din nou pronunțarea în dosarul privind atribuirea tronsonului Iași–Ungheni, iar noul termen stabilit de instanță este 13 octombrie. Contractul în valoare de 3,57 miliarde de lei fără TVA, semnat cu asocierea italiană Itinera – ICM – Saipem, are efectele suspendate încă din 5 august, când instanța a decis oprirea acestora până la soluționarea definitivă a contestațiilor.

Licitația pentru Iași–Ungheni a fost câștigată la limită. Asocierea condusă de Itinera s-a clasat pe primul loc, în timp ce Construcții Erbașu a fost la doar 0,06 puncte în urmă. Pe locul al treilea s-a clasat Concelex.

Ambele companii au contestat rezultatul procedurii și au cerut anularea acestuia și reevaluarea ofertelor. Printre problemele reclamate s-au aflat accesul la documentele achiziției, verificarea criteriilor de calificare și modul în care CNIR a analizat ofertele.

Erbașu a ridicat inclusiv problema prețului ofertat de câștigător, cu aproximativ 24% sub valoarea estimată, susținând că erau necesare verificări suplimentare privind capacitatea de a executa lucrările în condițiile financiare propuse. Concelex a contestat, printre altele, îndeplinirea cerințelor privind experiența similară pentru lucrări de tuneluri și poduri.

CNSC a respins contestațiile în iunie, iar contractul a fost ulterior semnat. Disputa nu s-a încheiat însă aici. După suspendarea efectelor contractului în august, pronunțarea Curții de Apel a fost amânată succesiv. Decizia a fost așteptată mai întâi la 6 octombrie, iar acum instanța a mutat din nou termenul, pentru 13 octombrie.

Întârzierea vine într-un moment sensibil pentru A8, tronsonul fiind finanțat prin mecanismul european SAFE. Contractul are o durată de 46 de luni: zece luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

Sectorul Iași–Ungheni are 15,5 kilometri pe teritoriul României, la care se adaugă aproximativ cinci kilometri în Republica Moldova. Proiectul include 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere.

Unul dintre noduri va permite viitoarea conexiune către Spitalul Regional de Urgență și Aeroportul Iași, iar celălalt va fi construit la Golăiești.

În joc este și sectorul de 2,77 kilometri dintre Golăiești și podul peste Prut, cu termen distinct de 18 luni, esențial pentru legătura rutieră dintre România și Republica Moldova.

Pentru A8, însă, următorul moment-cheie este acum 13 octombrie: până atunci, contractul de miliarde rămâne suspendat, iar lucrările nu pot intra pe deplin în linia de start. Daniel BACIU