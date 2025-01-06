Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Accident de tren la Buhuși. Trei persoane au ajuns la spital

Un accident feroviar a avut loc duminică, între localităţile Costişa şi Buhuşi, unde un autoturism a fost lovit de tren, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

‘La ora 5,40 pompierii au fost solicitaţi să intervină în comuna Costişa la un accident feroviar, unde un autoturism a fost lovit de tren. La locul solicitării s-au deplasat patru echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD din cadrul Punctului de lucru Roznov şi o autospecială pentru descarcerare şi autospecială complexă pentru intervenţie din cadrul Detaşamentului Piatra-Neamţ. De asemenea au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la de la SAJ şi ISU Bacău. La sosirea forţelor de intervenţie persoanele ce s-au aflat în autoturism erau evacuate. Trei persoane (bărbat de 19 ani, femeie de 19 ani şi o fată de 15 ani) au fost preluate de echipajele de la Bacău’, se arată într-un comunicat al ISU Neamţ.

Potrivit sursei citate, echipajul SMURD a acordat asistenţă medicală unei femei de 54 de ani care se afla în tren, ulterior transportând-o la spital.

ISU Neamţ menţionează că trenul se deplasa pe ruta Piatra Neamţ – Bacău, iar şase persoane s-au autoevacuat din tren. Pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor a intervenit SVSU Buhuşi.  

