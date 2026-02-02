Banii de azi, sărăcia de mâine: capcana care lovește mii de familii din Iași
Pagina principală Moldova Accident feroviar, în Păcurari

Accident feroviar, în Păcurari

Accident feroviar, în Păcurari

Un accident feroviar s-a produs în municipiul Iași, în zona Păcurari, unde un pieton a fost surprins și lovit de trenul IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca.
La locul evenimentului intervin de urgență forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, care au mobilizat un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj de interventie cu modul de descarcerare si acordarea primului ajutor (Desc). 
La sosirea forțelor de interventie la fața locului victima prezenta leziuni incompatibile cu viata.

