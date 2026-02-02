Accident feroviar, în Păcurari
Un accident feroviar s-a produs în municipiul Iași, în zona Păcurari, unde un pieton a fost surprins și lovit de trenul IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca.
La locul evenimentului intervin de urgență forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, care au mobilizat un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj de interventie cu modul de descarcerare si acordarea primului ajutor (Desc).
La sosirea forțelor de interventie la fața locului victima prezenta leziuni incompatibile cu viata.
