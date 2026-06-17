Accident grav la Mircești, cu trei persoane implicate

Un nou episod dramatic a avut loc în județul Iași, după ce un accident rutier violent s-a produs în localitatea Mircești, implicând un autotren și un autoturism.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, scenariul de la fața locului a fost unul tipic pentru accidentele severe: forțe de intervenție din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au fost trimise de urgență, alături de autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Impactul dintre vehiculul de mare tonaj și autoturism a lăsat în urmă trei victime, toate evaluate medical la fața locului. Două persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Pașcani pentru investigații suplimentare, în timp ce a treia a refuzat internarea, deși a fost asistată de echipajele medicale.

Deși autoritățile au reușit să stabilizeze rapid situația și să evite o tragedie și mai mare, evenimentul readuce în prim-plan realitatea dură a drumurilor din regiune: accidentele grave continuă să apară pe sectoare intens circulate, unde un singur moment de neatenție poate genera consecințe majore.

Pompierii au asigurat zona și au intervenit pentru prevenirea unui posibil incendiu, în timp ce traficul a fost afectat temporar. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact dinamica impactului. Andrei TURCU