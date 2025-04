Actrița Cezara Fantu, laureată a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret din Georgia

Într-un context internațional dedicat tinerelor voci ale teatrului contemporan, actrița Ateneului Național din Iași, Cezara Fantu, a fost distinsă cu premiul pentru Cea mai bună actriță la prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret din Georgia (SITFY), desfășurat în perioada 1–6 aprilie 2025.

Premiul i-a fost acordat pentru interpretarea tulburătoare din spectacolul „Éram și Éra" (I was and He was), în regia lui Ovidiu Ivan, o producție intensă și sensibilă care a cucerit publicul georgian. Spectacolul a fost prezentat pe 4 aprilie, pe scena Teatrului Dramatic de Stat Sokhumi din Tbilisi, în cadrul secțiunii dedicate duodramelor, iar prestația scenică a fost apreciată pentru profunzimea emoțională și rafinamentul expresiv.

Cezara Fantu a împărțit scena cu actorul Codrin Dănilă, alături de care a reușit să creeze o atmosferă intimă și tensionată, plină de nuanțe afective. Împreună, cei doi actori au dat viață unor personaje complexe, într-un joc care a alternat fragilitatea cu forța interioară, introspecția cu gestul intens, întrebarea cu strigătul.

„Suntem bucuroși de performanța actriței Cezarei Fantu și de întreaga echipă a Ateneului Național din Iași. Acest premiu este o dovadă a talentului și dăruirii ce definesc fiecare rol al actriței noastre. Participarea la festivaluri internaționale este esențială pentru promovarea culturii românești și pentru crearea de noi oportunități de colaborare și schimb cultural. Felicit întreaga echipă a Ateneului și, desigur, pe Cezara Fantu pentru acest succes bine meritat”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic, director artistic al Ateneului Național din Iași.

Premiul obținut la Tbilisi aduce o nouă confirmare valorică pentru Ateneul ieșean, dar și o reafirmare a importanței teatrului românesc pe scena internațională. Prin astfel de participări, instituția culturală din Iași continuă să consolideze legături între lumi, să promoveze creația artistică autohtonă și să aducă în atenția publicului internațional forța expresivă a generației tinere de artiști români.

Succesul Cezarei Fantu nu este doar o recunoaștere personală, ci și un semnal că teatrul românesc trăiește, palpită și fascinează, oriunde ar fi rostit. Maura ANGHEL