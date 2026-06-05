Aer curat la Iași! Nicio depășire a pragurilor de alertă

Locuitorii județului Iași au avut parte de zile cu o calitate bună a aerului, potrivit buletinului oficial emis de rețeaua automată de monitorizare a calității aerului. Toți indicatorii monitorizați s-au situate, la început de iunie, mult sub limitele și pragurile de alertă stabilite la nivel european și național.

Datele colectate de cele șase stații automate amplasate în municipiul Iași și în comunele Aroneanu, Tomești și Ungheni arată că nu au fost înregistrate depășiri pentru dioxidul de azot (NO₂), dioxidul de sulf (SO₂) sau ozon (O₃), poluanți care pot afecta sănătatea populației atunci când ating concentrații ridicate.

În municipiul Iași, cele mai mari concentrații de dioxid de azot au fost înregistrate la stația de trafic IS-1, unde valoarea maximă orară a ajuns la 33,82 µg/m³, de aproape șase ori mai mică decât limita legală de 200 µg/m³. Situația a fost similară și la celelalte puncte de monitorizare, unde valorile s-au menținut la niveluri confortabile.

În ceea ce privește ozonul, cele mai ridicate concentrații au fost înregistrate la stația IS-4 din comuna Aroneanu, cu o valoare maximă orară de 76,89 µg/m³ și o medie maximă pe opt ore de 79,91 µg/m³, mult sub pragul de informare a populației de 180 µg/m³ și sub valoarea țintă de 120 µg/m³.

Și concentrațiile de dioxid de sulf au rămas la niveluri foarte reduse. Cea mai mare valoare orară a fost de numai 9,42 µg/m³ la stația de trafic din municipiul Iași, în condițiile în care pragul de alertă este de 500 µg/m³.

În privința particulelor în suspensie PM10, considerate unul dintre cei mai importanți indicatori ai poluării urbane, toate valorile medii zilnice au rămas mult sub limita de 50 µg/m³. Cea mai ridicată concentrație a fost înregistrată la stația IS-6 din comuna Ungheni, cu 10,76 µg/m³, adică de aproape cinci ori mai mică decât valoarea-limită admisă.

Specialiștii atrag atenția că măsurările automate ale particulelor PM10 prin metoda nefelometrică au caracter informativ, iar eventualele depășiri trebuie confirmate ulterior prin metoda gravimetrică de referință. În cazul zilei analizate însă, valorile au fost atât de reduse încât nu există motive de îngrijorare.

Concluzia raportului este clară: la nivelul județului Iași nu au fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO₂ și SO₂ și nici ale pragurilor de informare sau alertă pentru ozon, iar nivelul particulelor în suspensie s-a menținut la cote scăzute.

Datele provin din stațiile automate care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului și confirmă faptul că începutul lunii iunie a adus condiții atmosferice favorabile și un aer de bună calitate pentru locuitorii județului Iași. Daniel BACIU