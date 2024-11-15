Află povestea unor obiecte de colecție de la expozanții prezenți la „Târgul de Artă și Antichități" din Palas!

O nouă ediție a „Târgului de Artă și Antichități" te așteaptă la Palas cu o varietate de obiecte de artă, dar și cu piese care să îți amintească de vremurile trecute. Inspiră-te din oferta expozanților, creează o atmosferă desprinsă din decorurile teatrelor sau adaugă accente retro locuinței tale! În plus, ofertele de Black Friday continuă în magazine.

În acest weekend, „Târgul de Artă și Antichități" vine cu expozanți din toate colțurile țării, în Atriumul Palas, dornici să îți spună povestea exponatelor lor, dar și să îți ofere obiecte specifice perioadelor Belle Époque sau anilor '60. Vei avea de unde alege pentru că expozanții au pregătit bijuterii, argintărie, mic mobilier în diferite stiluri, orologerie, tablouri, obiecte de porțelan, elemene de filaterie sau numismatică. Mai poți admira obiecte stilizate, sculpturi, argintărie, piese art deco, dar și viniluri sau cărți.

Vei afla povestea exponatelor de la colecționari pasionați și te vei putea întâlni cu oameni curioși să împărtășească fragmente de istorie, dar și cu tineri care acum descoperă mărturii ale vremurilor pe care nu le-au trăit. „Târgul de Artă și Antichități" este organizat de Bucovinart, fiind un eveniment devenit tradiție, care se desfășoară de peste un deceniu la Palas.

Black Friday continuă la magazinele din Palas Mall. Lista completă a promoţiilor o găseşti aici.