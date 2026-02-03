Alarme în toate cartierele Iașului. Nu e motiv de panică!

* noile echipamente vor fi amplasate strategic în puncte-cheie ale municipiului: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Șoseaua Bucium nr. 55 K, Bulevardul Carol I nr. 50, Calea Chișinăului nr. 29, Șoseaua Nicolina nr. 81, Strada Păcurari nr. 114, bloc 581, Strada Anastasie Panu nr. 51, Șoseaua Națională nr. 178, Strada Mitropolit Varlaam nr. 54

Iașul face un pas major în direcția siguranței publice. În februarie 2026, orașul va fi traversat de sunetul sirenelor, odată cu extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, un proiect amplu menit să pregătească municipiul pentru situații de urgență majore.

În perioada 4 – 28 februarie 2026, autoritățile locale vor monta nouă sirene electronice moderne, care vor acoperi practic toate zonele importante ale orașului, de la cartiere rezidențiale dense până la artere intens circulate.

Lucrările sunt realizate în baza unui contract de furnizare și montaj în valoare de 817.473,17 lei, sumă alocată pentru echipamente moderne, capabile să transmită semnale de alarmare clare și eficiente în caz de pericol.

Autoritățile susțin că noul sistem va permite o reacție rapidă în situații critice, precum cutremure, fenomene meteo extreme, accidente industriale, alte situații care pot pune în pericol viața populației.

Unde vor fi montate noile sirene

Noile echipamente vor fi amplasate strategic în puncte-cheie ale municipiului, astfel încât semnalul sonor să fie perceput în cât mai multe cartiere: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Șoseaua Bucium nr. 55 K, Bulevardul Carol I nr. 50, Calea Chișinăului nr. 29, Șoseaua Nicolina nr. 81, Strada Păcurari nr. 114, bloc 581, Strada Anastasie Panu nr. 51, Șoseaua Națională nr. 178, Strada Mitropolit Varlaam nr. 54.

Prin această amplasare, autoritățile urmăresc acoperirea zonelor cu densitate mare de populație, dar și a principalelor axe de circulație.

Un aspect important subliniat de autorități este faptul că punerea în funcțiune a sirenelor presupune teste sonore, absolut necesare pentru verificarea echipamentelor.

Atenție! Sunetul sirenelor nu indică o situație reală de urgență, ci reprezintă o procedură tehnică uzuală.

Un oraș pregătit pentru ce e mai rău

Extinderea rețelei de alarmare vine într-un context regional sensibil, în care autoritățile insistă tot mai mult pe prevenție și reacție rapidă. Deși sunetul sirenelor poate provoca neliniște, scopul acestui sistem este exact opusul: reducerea panicii și salvarea de vieți atunci când fiecare secundă contează. Carmen DEACONU