Alertă de pestă porcină la Botoșani

Este alertă sanitar veterinară în județul Botoșani, unde au fost depistate noi focare de pestă porcină.

Autoritățile au fost sesizate la finalul săptămânii trecute, despre decesul a 4 suine din două exploatații din comuna Lunca, iar rezultatele probelor recoltate și analizate la Laboratorul din Suceava au confirmat prezența virusului PPA.

Un focar a fost semnalat într-o exploatație cu patru porci și cel de-al doilea într-o gospodărie cu un porc. În prezent se așteaptă rezultatele analizelor şi pentru o altă gospodărie.

Conform procedurilor, animalele au fost neutralizate prin îngropare, iar în exploatații s-au efectuat mai multe etape de dezinfecție .

La nivelul DSVSA s-au constituit 10 echipe care inventariază, pe teren, exploatațiile existente pe o rază de 10 kilometri în jurul focarelor. Ppopulația a fost informată cu privire la circulația și restricțiile de circulație ale porcului, măsurile au fost sporite și se acordă o atenție mai mare sacrificării animalelor în gospodării, mai numeroase în această perioadă, conform tradiției de Ignat (marcat pe 20 decembrie).

În acest sens, măsurile sunt sporite și se acordă o atenție mai mare sacrificării animalelor în gospodării.

Autoritățiile sanitar veterinare trag un semnal de alarmă, îndemnând botoșănenii să fie atenți la sursa de achiziție a cărnii, cu recomandarea de a cumpăra doar din surse autorizate.

În județul Botoșani au mai fost confirmate alte două focare de pestă porcină africană: în luna august, în comuna Bălușeni, unde au fost uciși un număr de 121 de porci dar și în luna octombrie, în Corni, când au fost omorâte opt animale. Ambele focare au fost închise.