Alertă! Evaluarea Națională și Bacalaureatul, sub amenințarea protestelor profesorilor

Cu doar câteva zile înainte de debutul Evaluării Naționale, un nou val de tensiuni lovește sistemul de învățământ. Sindicatele din Educație avertizează că protestele profesorilor (care solicită retragerea proiectului legii salarizării și modificarea măsurilor de austeritate din școli) ar putea afecta inclusiv desfășurarea examenelor naționale, o perspectivă care provoacă îngrijorare în rândul elevilor și părinților din întreaga țară.

Declarația care a stârnit emoție a venit chiar de la liderul sindical Marius Nistor, care a admis că există posibilitatea ca Evaluarea Națională și Bacalaureatul să fie perturbate de acțiunile de protest ale cadrelor didactice. „Există și această posibilitate. Inspectoratele școlare se confruntă deja cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri, care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate”, a declarat liderul sindical.

Situația este urmărită cu maximă atenție și la Iași, unul dintre cele mai importante centre educaționale din România. În fiecare an, mii de elevi ieșeni susțin Evaluarea Națională și Bacalaureatul, iar orice blocaj în organizarea examenelor ar avea un impact major asupra întregului sistem educațional din județ.

Protestul profesorilor, la care au participat peste 8.000 de persoane în fața Guvernului, vine pe fondul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării și de măsurile de austeritate care afectează școlile. Sindicaliștii cer retragerea proiectului și reluarea negocierilor cu autoritățile.

Momentul este extrem de sensibil. Prima probă a Evaluării Naționale este programată chiar luni, 22 iunie, când elevii de clasa a VIII-a vor susține examenul la Limba și literatura română. O săptămână mai târziu, pe 29 iunie, încep și probele scrise ale Bacalaureatului.

Pentru județul Iași, unde competiția pentru admiterea la liceele și universitățile de prestigiu este una dintre cele mai ridicate din țară, orice perturbare a calendarului examenelor ar putea genera haos administrativ și emoțional pentru mii de familii.

Deocamdată, Ministerul Educației nu a anunțat modificări ale calendarului examenelor, însă avertismentul liderilor sindicali ridică semne de întrebare într-un moment critic pentru peste 150.000 de elevi care se pregătesc să intre în focul evaluărilor naționale.

Toate privirile sunt acum îndreptate spre negocierile dintre Guvern și sindicate. Dacă tensiunile vor escalada, vara examenelor din 2026 riscă să-și schimbe configurația. Carmen DEACONU