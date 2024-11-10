Alertă în Vaslui! Trei persoane fug de la locul unui accident care a generat scurgeri periculoase de gaze naturale

Accident rutier în noaptea de sâmbătă spre duminică în comuna Zorleni din județul Vaslui. Un autoturism s-a răsturnat și a avariat două conducte de gaze naturale, punând în pericol viețile mai multor familii.

Incidentul s-a petrecut pe DN 24A, în satul Simila, comuna Zorleni.

În urma impactului violent, mașina a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat, lovind în cădere două racorduri de alimentare cu gaze naturale care deserveau mai multe case din zonă. Impactul a fost atât de puternic încât a distrus și două garduri, precum și o anexă gospodărească.

Situația a devenit critică din cauza scurgerilor de gaze. Pompierii au întrerupt alimentarea cu energie electrică și au evacuat de urgență 13 persoane din șase case aflate în zona afectată, unde concentrația de metan crescuse.

Cele trei persoane care se aflau în mașina răsturnată au părăsit locul accidentului înainte de sosirea echipajelor de intervenție, făcând imposibilă evaluarea stării lor medicale.

Dintre persoanele evacuate, una singură a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică, dar a refuzat transportul la spital.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și identitatea persoanelor care au fugit de la fața locului.