Alimentația necorespunzătoare poate conduce la dezechilibru emoțional

În ultimii ani, tot mai mulți ieșeni ajung să solicite ajutorul nutriționiștilor și psihologilor, din cauza problemelor pe care le întâmpină. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că alimentația necorespunzătoare poate fi strâns legată de stările de anxietate și de depresie. Nutriționiștii trag un semnal de alarmă și susțin că sezonul rece este o perioadă a anului care determină apariția unor astfel de probleme, întrucât foarte multe persoane nu mai sunt atente la ceea ce consumă și la aspectul fizic. „Există o strânsă legătură între alimentație și stările de depresie, de anxietate. În primul rând, o persoana supraponderală se poate simți marginalizată, nu se simte bine în propriul corp. Acesta este principalul aspect care contribuie la apariția anxietății, a depresiei. De multe ori, persoanele supraponderale, care suferă de obezitate, sunt marginalizate. Totodată, nu se pot îmbrăca așa cum își doresc, nu se pot afișa în public așa cum își doresc. Astfel, se pierde această luptă cu kilogramele în plus și aceste persoane intră în depresie. Practic, ajung să se complacă în această situație, crezând că nu mai pot face nimic”, a precizat nutriționistul Andreea Pavel.

Alimentele pot schimba starea de spirit

Conform nutriționiștilor, persoanele care au un regim alimentar sănătos vor fi mereu mai fericite. Specialiștii au și o explicație pentru acest lucru și încearcă să îi convingă pe ieșeni să adopte un stil de viață sănătos. „Este important să înțelegem că alimentele pe care le consumăm au capacitatea de a ne schimba starea de spirit. O persoană care are un regim alimentar sănătos, echilibrat, va fi automat mai fericită. Și nu este greu de înțeles de ce se întâmplă acest lucru. Dacă vom mânca seara, înainte de culcare, carne de porc, organismul nostru va lupta toată noaptea să proceseze aceste alimente. Astfel, își va concentra multă energie pe acest proces și a doua zi ne vom simți obosiți, epuizați, chiar dacă am dormit opt ore”, adaugă nutriționistul ieșean.

Ce spun psihologii despre acest fenomen

Conform psihologilor, cei mai afectați de această problemă pot fi copiii. Bullyingul a luat amploare în ultimii ani și foarte mulți tineri care se confruntă cu kilogramele în plus ajung să fie marginalizați de către colegi sau prieteni. „Dacă ar fi să vorbim despre o categorie de risc, putem menționa copiii. Este cunoscut faptul că bullyingul a luat amploare în școli și că elevii care sunt supraponderali sau se confruntă cu obezitatea sunt, de multe ori, marginalizați. Simplu fapt că nu pot fi implicați în activități sportive sau că ceilalți îi văd incapabili să practice anumite sporturi poate afecta foarte mult starea de spirit. Cu timpul, toate aceste lucruri mici se pot transforma în depresie. Părinții trebuie să joace un rol important și să înțeleagă că alimentația nepotrivită nu afectează doar sănătatea fizică, dacă acest lucru nu ar fi suficient. Copiii trebuie implicați în activități sportive, în activități în aer liber”, a precizat Andreea Coman, psiholog clinician. Cristian ANDREI