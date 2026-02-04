* în Iași, banii circulă des în familie pentru avans la apartament, o mașină, o urgență sau pur și simplu „până la salariu” * ANAF a precizat că sumele primite de la rude se pot încadra la venituri neimpozabile ori la surse neimpozabile (de tip datorii sau împrumuturi) și anunță controale

În ultimii ani, controalele care îi vizau aproape exclusiv pe patroni și pe firme au început să atingă tot mai des și persoanele fizice. Iar una dintre situațiile care ajung rapid pe masa inspectorilor este banală în viața reală: împrumuturile între rude și transferurile repetate de bani, fără o urmă clară a provenienței.

ANAF a ieșit public cu o clarificare importantă: „transferurile, sumele date sau încasate de la rude” se subscriu donațiilor/darului manual și, de regulă, sunt neimpozabile; în anumite situații pot îmbrăca forma unor datorii (adică împrumuturi), care sunt tot surse neimpozabile. Cu alte cuvinte, nu faptul că ai primit bani de la familie te pune automat în pericol, ci lipsa unei povești financiare verificabile.

Suspiciunea apare în momentul în care apare o diferență vizibilă între sumele declarate și ceea ce se vede în conturi sau în achiziții. În procedura de verificare, ANAF poate solicita documente și explicații scrise pentru a clarifica situația fiscală — iar dacă nu sunt prezentate sau sunt considerate incorecte ori incomplete, organul fiscal poate stabili o bază de impunere “ajustată” și poate emite decizie de impunere de 70%.

De aceea, în familiile în care părinții îi ajută pe copii cu avansul la locuință, unde frații își acoperă cheltuieli “din mers”, ori unde banii vin din diaspora și se redistribuie rapid, regula practică e una singură: împrumutul trebuie să fie însoțit de un contract semnat de cele două părți, cu termen de plată și o mențiune clară la transfer.

