Angela Gheorghiu, vocea de aur a României. Povestea marii soprane născute la Adjud

Angela Gheorghiu, una dintre cele mai mari soprane ale lumii, a cucerit scenele internaționale prin interpretările memorabile din operele lui Puccini și Verdi. Născută pe 7 septembrie 1965, la Adjud, a fost comparată cu Maria Callas și a rămas un reper al muzicii clasice moderne.

Angela Gheorghiu și-a arătat talentul încă de la șase ani, când interpreta pe scenă liedul „Guten Abend, Gut’ Nacht” de Johannes Brahms. A urmat Liceul de Muzică din București, iar în 1990 a absolvit Conservatorul, unde i-a avut profesori pe Mia Barbu și alți mari pedagogi ai vremii. Tot în acel an a debutat pe scena Operei din Cluj cu rolul Mimi din La Bohème de Puccini.

Primul ei mariaj a fost cu Andrei Gheorghiu, astăzi unul dintre cei mai apreciați compozitori români stabiliți în Canada. După divorț, soprana și-a păstrat numele artistic care avea să devină cunoscut în întreaga lume.

Ascensiunea internațională a început în 1992, la Royal Opera House din Londra, unde a cântat din nou Mimi în La Bohème. Au urmat apariții la Opera de Stat din Viena, Metropolitan Opera din New York și, în 1994, momentul decisiv: interpretarea Violettei din La Traviata, rol care i-a adus consacrarea mondială.

În 1996, s-a căsătorit la New York cu tenorul Roberto Alagna, alături de care a format un cuplu legendar pe scenă și în viața personală. Din acel moment, Angela Gheorghiu a fost invitată constant pe cele mai importante scene: New York, Londra, Paris, Berlin, Tokyo, Roma, Monte Carlo, Chicago, Los Angeles, Sao Paolo, Viena, Madrid sau Buenos Aires.

Până în 2003 a interpretat roluri memorabile: Mimi (La Bohème), Magda (La Rondine), Adina (L’elisir d’amore), Juliette (Roméo et Juliette), Violetta (La Traviata). Ulterior, a adăugat noi personaje emblematice: Marguerite din Faust, Nedda din Pagliacci și mai ales Tosca, rol cu care a fost comparată cu Maria Callas.

Cariera ei discografică a început în 1995, când a semnat un contract exclusiv cu casa Decca. Au urmat înregistrări de referință pe CD și DVD: La Traviata, L’elisir d’amore, La Bohème, Heroines de Verdi, albumele My World și Mysterium.

Angela Gheorghiu a bifat și apariții cinematografice: Tosca (2001, regia Benoît Jacquot), Roméo et Juliette (2002, alături de Roberto Alagna). A cântat la evenimente de prestigiu precum Jubileul Reginei Beatrix (2005), Concertul de Anul Nou de la Paris (2006), omagiul adus lui Luciano Pavarotti la Petra (2008), unde a interpretat un duet inedit cu Sting.

De-a lungul carierei, a apărut pe cele mai mari scene și la cele mai mari festivaluri, a cântat în fața regilor, președinților și a milioanelor de melomani care au recunoscut în vocea sa o combinație unică de tehnică, emoție și magnetism.

Astăzi, Angela Gheorghiu rămâne un simbol al excelenței și al artei lirice, un nume care plasează România pe harta muzicii clasice mondiale, alături de Maria Callas, Renata Tebaldi sau Montserrat Caballé.