Max Verstappen, campion în Monza cu un nou record pe circuit / Fază controversată la McLaren
LIVE VIDEO Două din cele 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Urmează dezbaterile și pentru următoarele 2
Imagini spectaculoase de la Raliul Iașului! Astăzi se decide câștigătorul/VIDEO
LIVE VIDEO Prima moțiune de cenzură din cele 4 împotriva Guvernului a picat
COMUNICAT DE PRESĂ. Anunț finalizare proiect cod SMIS 319506 Beneficiar: UNIC GEO-STRUCT S.R.L.
ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI „DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIETAȚII MAP TOPOMOND INC S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, COD SMIS 313496
Greșeala de la pompă: cum faci să nu-ți strici mașina dacă ai pus benzină în loc de motorină?
Aventura unui fugar din Vaslui s-a încheiat pe Aeroportul Iaşi
Modele iWatch disponibile la magazinul online CH-iOS - de la Series 7 la Series 9, opțiunea SH
Impozitele auto se vor dubla sau chiar tripla!
Angela Gheorghiu, vocea de aur a României. Povestea marii soprane născute la Adjud

unnamed

Dimensiune font:

| 07-09-2025 11:45

 

Angela Gheorghiu, una dintre cele mai mari soprane ale lumii, a cucerit scenele internaționale prin interpretările memorabile din operele lui Puccini și Verdi. Născută pe 7 septembrie 1965, la Adjud, a fost comparată cu Maria Callas și a rămas un reper al muzicii clasice moderne.

Angela Gheorghiu și-a arătat talentul încă de la șase ani, când interpreta pe scenă liedul „Guten Abend, Gut’ Nacht” de Johannes Brahms. A urmat Liceul de Muzică din București, iar în 1990 a absolvit Conservatorul, unde i-a avut profesori pe Mia Barbu și alți mari pedagogi ai vremii. Tot în acel an a debutat pe scena Operei din Cluj cu rolul Mimi din La Bohème de Puccini.

Primul ei mariaj a fost cu Andrei Gheorghiu, astăzi unul dintre cei mai apreciați compozitori români stabiliți în Canada. După divorț, soprana și-a păstrat numele artistic care avea să devină cunoscut în întreaga lume.

Ascensiunea internațională a început în 1992, la Royal Opera House din Londra, unde a cântat din nou Mimi în La Bohème. Au urmat apariții la Opera de Stat din Viena, Metropolitan Opera din New York și, în 1994, momentul decisiv: interpretarea Violettei din La Traviata, rol care i-a adus consacrarea mondială.

În 1996, s-a căsătorit la New York cu tenorul Roberto Alagna, alături de care a format un cuplu legendar pe scenă și în viața personală. Din acel moment, Angela Gheorghiu a fost invitată constant pe cele mai importante scene: New York, Londra, Paris, Berlin, Tokyo, Roma, Monte Carlo, Chicago, Los Angeles, Sao Paolo, Viena, Madrid sau Buenos Aires.

Până în 2003 a interpretat roluri memorabile: Mimi (La Bohème), Magda (La Rondine), Adina (L’elisir d’amore), Juliette (Roméo et Juliette), Violetta (La Traviata). Ulterior, a adăugat noi personaje emblematice: Marguerite din Faust, Nedda din Pagliacci și mai ales Tosca, rol cu care a fost comparată cu Maria Callas.

Cariera ei discografică a început în 1995, când a semnat un contract exclusiv cu casa Decca. Au urmat înregistrări de referință pe CD și DVD: La Traviata, L’elisir d’amore, La Bohème, Heroines de Verdi, albumele My World și Mysterium.

Angela Gheorghiu a bifat și apariții cinematografice: Tosca (2001, regia Benoît Jacquot), Roméo et Juliette (2002, alături de Roberto Alagna). A cântat la evenimente de prestigiu precum Jubileul Reginei Beatrix (2005), Concertul de Anul Nou de la Paris (2006), omagiul adus lui Luciano Pavarotti la Petra (2008), unde a interpretat un duet inedit cu Sting.

De-a lungul carierei, a apărut pe cele mai mari scene și la cele mai mari festivaluri, a cântat în fața regilor, președinților și a milioanelor de melomani care au recunoscut în vocea sa o combinație unică de tehnică, emoție și magnetism.

Astăzi, Angela Gheorghiu rămâne un simbol al excelenței și al artei lirice, un nume care plasează România pe harta muzicii clasice mondiale, alături de Maria Callas, Renata Tebaldi sau Montserrat Caballé. 

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa P+1, langa piata Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Clopoțelul sună alarma. Școala „gratuită” costă 10.000 lei pe an!
07/09/2025 13:05

Clopoțelul sună alarma. Școala „gratuită” costă 10.000 lei pe an!

 * in mediul urban, părintii compensează cu bani din buzunar; la sat, alternativa este renuntarea * Iasul, judet cu jumătate dintre elevi la sat, resimte direct inegalitatea din educatia romanească: s ...

Conferinţa conspiraţioniştilor, la Braşov. Un medic ieșean, în prim-planul scandalului
07/09/2025 13:05

Conferinţa conspiraţioniştilor, la Braşov. Un medic ieșean, în prim-planul scandalului

La Braşov s-a desfăşurat, sambătă, o conferinţă cu tema „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, unde s-a vorbit mai puţin despre ştiinţă şi mai mult despre conspiraţii. Sub pretextul ...

Sfânta Maria Mică, ziua în care tradiția oprește munca și aprinde rugăciunile. Iașul, în sărbătoare la marile mănăstiri
07/09/2025 11:38

Sfânta Maria Mică, ziua în care tradiția oprește munca și aprinde rugăciunile. Iașul, în sărbătoare la marile mănăstiri

În traditia străveche, Nasterea Maicii Domnului nu era doar o sărbătoare religioasă, ci si un reper cosmic si agrar. Tăranii stiau că odată cu această zi incepe culesul viilor, se bat nucii din li ...

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!
07/09/2025 11:23

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!

* la Iasi, politistii au adus in tară, anul trecut, 62 de fugari si au participat la 9 misiuni internationale * in 2024, repatrierile făcute de IGPR s-au dovedit a fi extrem de scumpe: 1,9 milioane lei au fos ...

„Marșului Vieții” revine la Iași
07/09/2025 11:23

„Marșului Vieții” revine la Iași

  * Iasul va primi vizita unei delegatii din Israel care va include membri de familie ai victimelor si supravietuitorilor Pogromului de la Iasi, oficialităti centrale si locale, membri ai Corpului Diplom ...

Aventura unui fugar din Vaslui s-a încheiat pe Aeroportul Iaşi
07/09/2025 11:20

Aventura unui fugar din Vaslui s-a încheiat pe Aeroportul Iaşi

Un tanăr de 24 de ani, originar din Vaslui, a crezut că poate păcăli autorităţile romane ascunzandu-se peste hotare şi folosind documente false. Planul său s-a spulberat insă chiar in momentul in care ...

Legume și legumicultori de patrimoniu, un proiect despre rădăcini, identitate și viitor
07/09/2025 10:41

Legume și legumicultori de patrimoniu, un proiect despre rădăcini, identitate și viitor

Micii agricultori nu sunt doar producători de hrană. Ei sunt gardienii unei memorii colective, păstrătorii unor practici adaptate de-a lungul timpului la schimbările climatice, la atacul dăunătorilor, da ...

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
07/09/2025 09:21

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

* lunar, la Iasi sunt examinati la proba practică aproximativ 2.250 de candidati, majoritatea la categoria B * desi solicitările sunt uriase, in teren se află, zilnic, doar maxim 10 examinatori atestati * ex ...

Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova
06/09/2025 14:49

Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova

Într-o după-amiază linistită de septembrie, Iasul a tresărit in ritmul linistit al acului si al panzei. Într-o grădină lină de lumina toamnei, femei si copii s-au adunat la Barnova, la o se ...

90 la sută dintre directorii Romsilva își pierd funcțiile
06/09/2025 13:41

90 la sută dintre directorii Romsilva își pierd funcțiile

Decizia Guvernului de a reorganiza Romsilva si de a reduce numărul directiilor silvice din 41 la doar 12 va avea efecte majore si asupra judetului Iasi. Directia Silvică Iasi, care functiona pană acum inde ...

Economie
Piața asigurărilor RCA ar putea fi zguduită de un nou faliment

Piața asigurărilor RCA ar putea fi zguduită de un nou faliment

Sport
FRF, anunț dezamăgitor pentru suporteri, înainte de meciul cu Cipru

FRF, anunț dezamăgitor pentru suporteri, înainte de meciul cu Cipru

Sanatate
Președintele Societății Române de ATI cere sancțiuni pentru medicii care propagă teorii anti-vaccin: „Astfel de cazuri pot fi anchetate ca infracțiuni”

Președintele Societății Române de ATI cere sancțiuni pentru medicii care propagă teorii anti-vaccin: „Astfel de cazuri pot fi anchetate ca infracțiuni”

