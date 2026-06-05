Antibiotice consolidează creșterea internațională: avans al vânzărilor în SUA și intrarea pe o nouă piață în Europa

▪ relansarea vânzărilor pe piața Statelor Unite ale Americii - creștere estimată de 25% în 2026

▪ consolidarea prezenței în Europa prin accesarea pieței farmaceutice din Spania - 5 milioane euro

Compania Antibiotice marchează progrese semnificative în implementarea strategiei de internaționalizare, marcate de relansarea creșterii vânzărilor pe piața Statelor Unite ale Americii și de dezvoltarea prezenței în Europa prin accesarea de noi piețe. Aceste rezultate confirmă competitivitatea Antibiotice pe piețe mature și susțin consolidarea poziției de producător farmaceutic competitiv la nivel internațional.

Exporturile către Statele Unite își reiau dinamica pozitivă cu o creștere estimată de 25% în 2026

Statele Unite reprezintă una dintre piețele strategice pentru dezvoltarea internațională a Antibiotice, contribuind în prezent cu aproximativ 15% la exporturile companiei. La finalul lunii mai 2026, principalul distribuitor al Antibiotice din SUA a finalizat cu succes auditul desfășurat la nivelul facilităților de producție ale companiei din Iași, reconfirmând respectarea standardelor ridicate de calitate și conformitate impuse de piața americană.

Rezultatul auditului validează continuitatea unui parteneriat strategic dezvoltat pe parcursul a peste 13 ani, consolidat constant prin creșterea volumelor comercializate.

După ajustarea temporară înregistrată în 2025, determinată de incertitudinile existente în mediul comercial și de reglementare, exporturile Antibiotice către Statele Unite au revenit în 2026 pe un trend ascendent, reluând dinamica pozitivă caracteristică perioadei 2020–2024. În contextul stabilizării condițiilor de piață și a menținerii unei cereri solide pentru produse farmaceutice esențiale, Antibiotice estimează o creștere de aproximativ 25% a vânzărilor către piața americană în 2026 comparativ cu anul precedent.

Această evoluție susține perspective favorabile pentru consolidarea poziției Antibiotice pe una dintre cele mai importante și exigente piețe farmaceutice din lume.

Compania este prezentă pe piața americană cu un portofoliu format din opt produse antiinfecțioase injectabile sterile și substanța activă Nistatină, utilizată în fabricarea de produse antifungice.

De peste un deceniu, Antibiotice își menține poziția de lider mondial în producția de substanță activă Nistatină iar din 2017, Nistatina produsă de companie este recunoscută de United States Pharmacopeia (USP) drept standard internațional de referință pentru calitate.

Pătrunderea pe piața Spaniei cu medicamente cardiovasculare

În paralel, Antibiotice își consolidează prezența pe piața europeană prin intrarea pe piața Spaniei, una dintre cele mai competitive piețe farmaceutice din Europa. Compania va introduce pe piața spaniolă trei medicamente destinate tratamentului afecțiunilor cardiovasculare prin intermediul unui partener de referință din retailul farmaceutic spaniol.

Parteneriatul este reglementat printr-un contract multianual cu o durată inițială de 3 ani și permite extinderea volumelor contractate în funcție de evoluția pieței. Prima livrare a fost realizată la finalul lunii mai, iar până la sfârșitul contractului, valoarea livrărilor va fi de aproximativ 5 milioane de euro. Acest parteneriat deschide noi oportunități pentru dezvoltarea prezenței Antibiotice pe piața spaniolă și creează premise pentru extinderea în noi teritorii internaționale prin intermediul rețelei globale a partenerului, prezent în peste 100 de țări.

Consolidarea prezenței internaționale și perspective de creștere

La finalul anului 2025, vânzările la export au reprezentat aproximativ 41% din cifra de afaceri a Antibiotice, confirmând rolul strategic al piețelor externe în dezvoltarea companiei. După primul trimestru al anului 2026, vânzările de produse finite și substanțe active au atins 15,8 milioane USD, un nivel apropiat de cel înregistrat în anul anterior, în pofida unui context internațional caracterizat de volatilitate accentuată, presiuni asupra prețurilor și creșterea costurilor operaționale.

Trendul ascendent al vânzărilor în Statele Unite, extinderea prezenței în Europa – regiune care generează în prezent aproximativ 50% din exporturile de produse finite - precum și dezvoltarea continuă a portofoliului de proiecte internaționale, susțin perspective favorabile pentru accelerarea dezvoltării externe a companiei și pentru consolidarea valorii create pentru acționari pe termen lung.