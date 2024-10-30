Apare Poliția șantierelor!

* primarul Mihai Chirica a solicitat întocmirea unei evidențe stricte a lucrărilor de utilitate publică și a cerut Poliției Locale să monitorizeze respectarea prevederilor Regulamentului de refacere a domeniului public al municipiului Iași afectat de rețelele tehnico-edilitare * neexecutarea lucrărilor în termen de 5 zile sau executarea lor necorespunzătoare vor atrage sancțiuni beneficiarului

În cadrul ședinței tehnice desfășurate miercuri, 30 octombrie, primarul Mihai Chirica a discutat cu Grupul de Lucru constituit la nivelul Poliției Locale pentru primirea/predarea amplasamentelor rețelelor de utilitate publică conform graficelor de lucrări cerute de marile companii, cât și a lucrărilor medii și de intervenții pentru branșamente sau reparații.

În cadrul ședinței, primarul Mihai Chirica a solicitat întocmirea unei evidențe stricte a tuturor lucrărilor pe cele trei categorii (lucrări minore - branșamente, lucrări de investiții și lucrări de intervenții). De asemenea, edilul-șef a cerut Poliției Locale să monitorizeze respectarea prevederilor Regulamentului de refacere a domeniului public al municipiului Iași afectat de rețelele tehnico-edilitare.

Neexecutarea lucrărilor în termen de 5 zile sau executarea lor necorespunzătoare vor atrage sancțiuni beneficiarului, în conformitate cu legislația în vigoare. În plus, s-a convenit ca, până la data de 15 noiembrie 2024, angajații Poliției Locale să verifice închiderea șantierelor.

Totodată, serviciul de specialitate din cadrul municipalității va monitoriza apariția unor săpături în versanți care nu respecta graficele de lucrări. De asemenea, vor fi verificate toate săpăturile deschise, precum și existența capacelor de protecție la căminele și chesoanele de pe versanți. „Asistăm, în ultima perioadă, la intervenții tot mai dese asupra domeniului public ale companiilor care gestionează utilitățile. Eu am certitudinea că aceste intervenții sunt absolut necesare, fie că vorbim de lucrări de modernizare, fie că vorbim de intervenții la avarii. Din păcate, așa cum ne-au informat tot mai mulți ieșeni și cum se observă în acest moment în oraș, aceste lucrări durează nepermis de mult, iar calitatea refacerii carosabilului sau trotuarelor nu este cea dorită. Înțelegem că sunt foarte multe lucrări de efectuat, chiar le-am oferit tot sprijinul pentru acestea, dar am dorința fermă ca toate intervențiile care au loc în orașul nostru să se efectueze cu rapiditate, iar lucrările să fie de calitate. Nu există nicio scuză pentru nicio companie care abandonează șantierul cu zilele sau face intervenția în bătaie de joc. Prin urmare, nu mai tolerăm astfel de comportamente și cer ca aceste intervenții să fie tratate cu toată seriozitatea de către aceste companii”, a avertizat primarul Mihai Chirica.

În aceeași ordine de idei, primarul a dispus identificarea lucrărilor de construire în curs de execuție pe versanți, o atenție deosebită vizând săpăturile deschise în vederea protejării împotriva eroziunii solului și a fenomenelor de instabilitate.

În cursul ședinței s-a mai stabilit actualizarea programului de investiții aferent străzilor din Municipiul Iasi în execuție/proiectare, în vederea corelării lucrărilor de investiții cu societățile deținătoare de utilități publice. Radu MARIN