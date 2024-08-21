Apel recrutare voluntari pentru FILIT 2024

Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi – FILIT, care anul acesta va avea loc în perioada 23-27 octombrie 2024, lansează apelul de recrutare a voluntarilor. Înscrierile se pot face completând formularul disponibil pe site-ul festivalului, aici, până la data de 30 august 2024.

După procesul de selecție, ce se va încheia în luna septembrie, voluntarii vor fi contactați de către coordonatori și vor participa la sesiunile de pregătire și instruire. Voluntarii au ocazia de se alătura eforturilor de organizare a festivalului în diverse departamente, la alegere: Invitați, Evenimente, Serile FILIT, Casa FILIT 1 & 2, Comunicare & Promovare, Foto-Video. Printre criteriile de selecție se numără disponibilitatea de timp, cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine, vârsta (+16), experiența anterioară de voluntariat, precum și abilități practice.

FILIT, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași, este unul dintre cele mai mari festivaluri de literatură din Europa. Printre aspectele remarcate de invitați și presă, dincolo de buna organizare și prezența numeroasă a publicului, se numără și implicarea entuziastă a voluntarilor. Anul acesta, în perioada 23-27 octombrie 2024, festivalul va reuni sute de invitați, figuri proeminente ale câmpului cultural contemporan internațional: scriitori, traducători, editori, organizatori de festival, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri, jurnalişti, artiști.

