* situația este sensibilă mai ales pe sectorul Moțca - Târgu Frumos, unde există ordin de începere a proiectării, însă, în lipsa exproprierilor aprobate, accesul nu se poate face * documentația vizează 19 localități și 5.782 de imobile, iar valoarea totală estimată a despăgubirilor, calculată potrivit grilei notarilor pentru 2026, ajunge la 193,83 milioane de lei

Autostrada Unirii A8 se lovește de un nou obstacol major: hotărârea de Guvern pentru exproprieri pe cele patru tronsoane dintre Moțca și Ungheni - Prut nu poate fi aprobată până la instalarea unui Executiv cu puteri depline. Între timp, constructorii și proiectanții au nevoie de acces pe terenuri pentru investigații esențiale, iar proprietarii nu pot fi despăgubiți în lipsa actului normativ.

Hotărârea se află în prezent pe circuitul interministerial de avizare, însă procedura nu va fi finalizată înainte de instalarea unui Guvern cu puteri depline. Până atunci, accesul pe proprietățile private rămâne o problemă care poate întârzia activitățile pregătitoare pentru construirea autostrăzii.

Constructorii au nevoie de terenuri, dar proprietarii nu pot fi despăgubiți

Situația este sensibilă mai ales pe sectorul Moțca - Târgu Frumos, unde există ordin de începere a proiectării. Constructorul-proiectant are nevoie să intre pe teren pentru descărcări arheologice, studii geotehnice suplimentare, investigații de deminare și măsurători topografice.

Numai că, în lipsa exproprierilor aprobate, accesul nu se poate face pur și simplu: este necesar acordul proprietarilor. Unii agricultori încă au porumb pe terenuri, în timp ce alții au început deja însămânțările pentru recolta din 2027.

Fără posibilitatea despăgubirii, convingerea proprietarilor să permită accesul echipelor devine esențială. Iar fiecare întârziere poate afecta calendarul investigațiilor de care depind etapele următoare ale proiectului.

Primarii trebuie acum să discute cu proprietarii și să încerce să obțină acordul acestora pentru desfășurarea investigațiilor. Implicarea Prefecturii este menită să faciliteze dialogul și coordonarea între instituții.

A8, prinsă între blocajul administrativ și calendarul din teren

Întârzierea hotărârii de Guvern riscă să transforme accesul pe terenuri într-un nou punct critic pentru Autostrada Unirii. Chiar dacă proiectarea a început pe sectorul Moțca - Târgu Frumos, investigațiile necesare nu pot avansa fără acces efectiv la amplasamente.

Până la instalarea unui Guvern cu puteri depline, soluția imediată rămâne negocierea cu proprietarii. Dacă primarii vor reuși să obțină acordurile necesare, activitățile pregătitoare ar putea continua; în caz contrar, proiectul riscă să piardă timp prețios înainte ca lucrările să ajungă efectiv în teren.

Daniel BACIU