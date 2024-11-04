Arta poate fi un mijloc de a transforma durerea în vindecare şi de a stimula un dialog deschis despre prevenirea acestui fenomen. Acest fapt pară să fie dovedit de cele peste o sută de lucrări ale expoziţiei „IMPACT” - Arta împotriva bullying-ului şi cyberbullying-ului. Expoziţia a fost lansată sâmbătă, 2 noiembrie, Ziua Internaţională împotriva violenţei şi a bullying-ului.

Lucrările de artă sunt menite să sensibizeze publicul şi să evidenţieze impactul profund pe care bullying-ul şi ciberbullyingul îl pot avea asupra tinerilor.

Ele pot fi admirate în ansamblul Palas, în cadrul campaniei „IMPACT-Stop Bullying/Cyberbullying!” derulată de Asociaţia ROR împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi-Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”. „Multe dintre acţiunile sau atitudiunile pe care elevii le au în unităţile de învăţământ pot îmbrăca elementele constitutive ale unei infracţiuni sau contravenţii. De aceea discutăm cu ei despre informaţii juridice, despre răspunderea penală a minorilor, ce implică, de la ce vârstă răspund minorii contravenţional şi penal, şi, bineînţeles, cum poate influenţa un dosar penal viitorul unui elev”, a spus agentul Roxana Nechifor, de la IPJ Iași.

Prin intermediul artei, organizatorii spun că doresc să determine elevii să conştientizeze despre acest flagel de lângă noi. „Prin intermediul picturii, dorim să creştem conştientizarea publicului asupra fenomenului de bullying şi cyberbullying, să oferim o perspectivă asupra suferinţei celor afectaţi şi, cel mai important, să inspirăm schimbare şi empatie în comunitate”, spune Roxana Oana Rotaru, preşedinta Asociaţiei ROR.

În doi ani, în cadrul acestei campanii au fost consiliaţi 20.000 de elevi, 2.000 de profesori şi 500 de părinţi. „Am fost victima bullying-ului toată viaţa. Ca artist, caut să cuprind acest subiect în lucrările mele şi să găsesc soluţii la această problemă care se extinde. Prin lucrările mele încerc să transmit importanţa empatiei, aprecierii, acceptării, cât de important e să fii bun cu cei din jurul tău şi să faci bine”, spune una dintre artistele care expun în acestă expoziţie. Laura RADU