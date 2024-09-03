Asalt la Politehnică

* la TUIASI toamna vine cu o nouă sesiune de admitere pentru că au rămas 178 de locuri la buget, 394 la taxă şi 145 pentru candidaţii români de pretutindeni * singurele facultăţi care nu vor organzia o nouă sesiune de admitere sunt Automatica şi Calculatoare, Arhitectura, Electronica, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Absolvenţii de liceu care aspiră la diploma de inginer mai au o şansă. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi (TUIASI) organizează o nouă sesiune de admitere. Admiterea se face pe bază de dosar, care poate fi depus până pe 13 septembrie.

Aşa cum s-a procedat şi la admiterea din vară, în baza unui singur dosar şi a unei singure taxe plătite candidaţii pot să aplice pentru oricâte specializări de la trei facultăţi.

Singurele facultăţi care nu vor organzia o nouă sesiune de admitere sunt Automatica şi Calculatoare; Arhitectura; Electronica, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; şi Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.

Doar după sesiunea din vară au fost admişi 3.002 candidaţi. Au fost ocupate 2.266 de locuri la buget şi au fost 736 locuri la taxă. Însă, după prima sesiune de examene, mai precis din semestrul următor, cei de la taxă au posibilitatea de a concura pentru ocuparea unui loc la buget. „A fost o sesiune de admitere cu rezultate foarte bune: nu doar că am ocupat aproape în întregime locurile de la buget, dar sunt şi aproape 750 de candidaţi care au ales să studieze pe locurile cu taxă. Acest lucru ne arată că interesul absolvenţilor de liceu în domeniile de studiu ale Politehnicii ieşene nu a fost doar unul trecător, nu vorbim doar de o opţiune dintr-un set mai mare”, a declarat prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu, prorector responsabil cu activitatea didactică la TUIASI.

Nu doar pentru studiile de licenţă de la TUIASI va fi organizată o nouă sesiune de admitere. La master au mai rămas disponibile doar 260 de locuri la buget, 723 la taxă şi 37 pentru candidaţii români de pretutindeni.

TUIASI a pregătit şi 122 de locuri bugetate pentru doctorat, 77 fiind ocupate în prima sesiune, din iunie. Sunt 20 de candidaţi care au ales să urmeze studiile doctorale pe locuri la taxă, iar pentru sesiunea de toamnă au mai rămas disponibile doar 45 de locuri la buget. „Au fost rezultate foarte bune, sigur se vor ocupa în această toamnă şi locurile rămase la buget, care sunt destinate în primul rând celor care au finalizat şi susţinut disertaţia dincolo de data limită pentru înscrierea la sesiunea de admitere pentru doctorat din iulie. La taxă, numărul de locuri disponibile este decis de Senat”, a declarat prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu. Laura RADU