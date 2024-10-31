VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Asociația Ecoforest – Susana Geangalău în parteneriat cu Sindicatul Valahia, implementează proiectul „Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS”
Octombrie 2024
Lansare proiect
„Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS”
Cod SMIS 310793
Asociația Ecoforest – Susana Geangalău, în calitate de Partener, implementează proiectul „Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS”, cod SMIS 310793, în parteneriat cu Sindicatul Valahia, în calitate de Beneficiar.
