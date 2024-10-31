„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
GRAV! Austeritatea alungă medicii și goleşte spitalele
Strada Lăpușneanu explodează în cultură. Iașul devine scenă vie la ediția a VII-a a festivalului
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Asociația Ecoforest – Susana Geangalău în parteneriat cu Sindicatul Valahia, implementează proiectul „Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS”

Asociația Ecoforest – Susana Geangalău în parteneriat cu Sindicatul Valahia, implementează proiectul „Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS”

Asociația Ecoforest – Susana Geangalău în parteneriat cu Sindicatul Valahia, implementează proiectul „Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS”

 Octombrie 2024

 Lansare proiect

„Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS” 

Cod SMIS 310793

Asociația Ecoforest – Susana Geangalău, în calitate de Partener, implementează proiectul „Formare cu Parteneri Activi Social - FORPAS”, cod SMIS 310793, în parteneriat cu Sindicatul Valahia, în calitate de Beneficiar.

 

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe