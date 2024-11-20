Atașatul cultural al Ambasadei SUA în România, la UAIC

Marți, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vizita oficială a atașatului cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, Peter Brown, care s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC. La întâlnire a participat și Irina Nițu, director American Spaces.

În cadrul întâlnirii, s-a evidențiat buna colaborare dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și instituțiile de învățământ superior partenere din Statele Unite ale Americii, care a început în 1993, prin acordul semnat cu University Nebraska at Omaha. Până în prezent, au fost efectuate 38 de mobilități între UAIC și universități americane, în cadrul programului Erasmus+. În perioada 1992-2018, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a acordat 14 titluri de Doctor Honoris Causa și 8 titluri de Profesor de Onoare unor personalități din comunitatea academică a Statelor Unite ale Americii. De asemenea, în perioada 2011-2024, cooperarea UAIC cu SUA s-a materializat și prin cele 40 de granturi Fulbright, dintre care 24 derulate de studenți și profesori americani la UAIC și 16 câștigate de cadre didactice și cercetători din UAIC pentru derularea de stagii de cercetare în universități din Statele Unite.

Pe parcursul discuțiilor, prof. univ. dr. Liviu-George Maha și Peter Brown și-au exprimat deschiderea pentru a continua amplificarea cooperării între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și instituțiile de învățământ superior din Statele Unite ale Americii, precum și disponibilitatea de a organiza evenimente culturale comune. De asemenea, s-a mai discutat și despre perspectivele de colaborare pentru dezvoltarea specializării Studii Americane, de la Facultatea de Litere a Universității, la care activitățile didactice se desfășoară în limba engleză, precum și despre modul în care UAIC se poate implica în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre mediul de afaceri românesc și cel american, în contextul noilor tendințe economice, inclusiv la nivel regional. Carmen DEACONU