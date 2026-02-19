Atelierul de împunsături. La Iași, femeile adună pe pânză țesăturile vremii

* în Iași există un loc unde zgomotul lumii se topește fără să ți se ceară nimic în schimb * intri și, pentru câteva clipe, îți dai seama că ai venit cu prea multe lucruri pe tine: viteză, replici scurte, atenție împrăștiată * nu ți le ia nimeni, ci doar rămân la ușă, ca o haină udă

În sălile Palatului Culturii, textilele nu sunt „frumoase” în felul în care arată un obiect nou. Au taina lucrurilor atinse mult. O scoarță veche nu te cucerește cu strălucire, ci cu încăpățânare: culori care au supraviețuit, fire care au ținut, margini care au văzut ani. În fața lor, oamenii se opresc altfel decât în fața unui tablou. Nu ridică automat telefonul. Își dau seama că fotografia nu prinde ce simte palma.

La Muzeul Etnografic al Moldovei, o vitrină cu pânze țesute pare, la prima vedere, un rând de obiecte cuminți. Apoi începi să vezi detaliile: un model repetat obsesiv până devine aproape rugăciune; un fir ușor greșit, care trădează oboseala cuiva; o îmbinare făcută „să țină”, nu „să placă”. Textilele au fost cândva pereți, căldură, zestre, semn că într-o casă există rânduială. Acum sunt martori: nu strigă, ci doar privesc înapoi.

Într-o încăpere alăturată, departe de vitrine, se întâmplă partea pe care muzeul o arată rar, în tăcerea lui: lucrul. O masă lungă, fire, ac, bucăți de pânză, o suveică, și o răbdare care se distribuie din om în om, ca pâinea. Nu există solemnitate, nu există discurs, nu există „lecție”. Există doar concentrarea aceea aproape animalică pe care o ai când încerci să îmblânzești ceva mic: un fir care fuge, un nod care nu vrea să stea, o margine care se strânge. Cineva oftează scurt, apoi râde și cere: „Arată-mi încă o dată”.

Nu e o scenă de film cu tradiții puse frumos la raft. E un amestec de stângăcie și îndemânare, de unghii scurte și inele, de mâini tinere care caută ritmul și mâini bătrâne care îl știu fără să se laude. O femeie își ține respirația când trece firul pe sub și pe peste, ca și cum ar trece un prag. Apoi îl trage prea tare și se încruntă. Lângă ea, cineva îi atinge ușor încheietura: „Nu-l certa. Lasă-l”. Fraza cade simplu, fără metafore, ca o instrucțiune de atelier. Și totuși, în ea se ascunde ceva ce oamenii nu mai au timp să-și spună: încetinește.

„Bunica țesea seara, după ce se termina treaba”

Se vorbește puțin despre trecut, mai mult despre „cum se face”. Și totuși, trecutul intră în încăpere fără să fie invitat. Intră prin replici aruncate din senin: „La noi, în sat, era războiul în odaia mare.” „Bunica țesea seara, după ce se termina treaba. Ții minte mirosul de lână udă?”. Nimeni nu cere confirmare. Nimeni nu ridică tonul. Amintirile nu sunt argumente aici. Sunt doar un fel de fum cald care se ridică din vorbele oamenilor.

Un telefon vibrează pe masă, scurt, insistent, dar proprietara îl întoarce cu ecranul în jos fără să-l privească. Nu e un gest demonstrativ. E un reflex nou, învățat pe loc. Telefonul mai încearcă o dată, ca o ușă care se izbește în vânt. Apoi tace. Și, odată cu el, se aude mai limpede ceva ce în alte locuri nu se aude: sunetul firului tras, foșnetul pânzei, mici clinchete de metal, respirații.

Într-un colț, o altă femeie își face semnul crucii înainte să înceapă. Gestul e atât de discret, încât aproape îl ratezi. Nu e invitație, nu e mesaj, nu e demonstrație. E doar o rămășiță de rânduială care încă locuiește în trup. Cineva își trece două degete pe frunte fără să știe de ce, ca și cum ar căuta un prag invizibil. În încăpere, astfel de semne nu sunt comentate. Sunt lăsate să existe, cum lași un fir să se așeze.

Când o bucată mică de țesătură începe să prindă formă, se întâmplă ceva aproape copilăresc: oamenii se uită la ea cu o mândrie rușinoasă. Nu e mare lucru. Nu e „gata”. E un petic. Dar peticul acela are o calitate rară: a fost făcut încet, sub privirea altor oameni, fără să fie evaluat, fără să fie „optimizat”. E un obiect cu urme de timp, iar timpul, în zilele noastre, e cel mai scump material.

Mai departe, în sălile muzeului, vizitatorii trec în ritmul lor. Unii se grăbesc, alții se pierd. Dar cei care ies din atelier au alt pas. Nu mai au aceeași urgență în umeri. Își țin poșeta altfel. Se uită altfel la scări. Parcă li s-a dezlipit ceva de pe frunte. Nu li se vede „fericirea”. Li se vede liniștea aceea mică, practică, de după lucru: un fel de tăcere care nu e gol, ci plin.

Afară, orașul e tot acolo: trafic, reclame, ecrane, alergătură. Nu se schimbă nimic spectaculos. Doar că, pentru cei care au stat cu firul în mână, lumea pare puțin mai ascuțită și mai suportabilă. Ca după o ploaie scurtă. Telefonul se aprinde din nou, cerând atenție. Dar palma își amintește altceva: textura unei pânze, rezistența unui nod, răbdarea învățată fără cuvinte.

Astea sunt „țesăturile vremii” pe care le mai găsești azi: nu doar scoarțe în vitrine și povești de manual, ci scene mărunte în care oamenii își recuperează, pentru câteva clipe, felul de a fi împreună. Un fir tras încet. O greșeală desfăcută fără rușine. O mână care arată, fără să predea. O rânduială mică, aproape invizibilă, care te leagă de ceilalți, de pământul din care vine fibra și de cerul spre care ridici, uneori, un gest scurt, ca o cusătură.

Și, când pleci, nu iei cu tine o morală. Iei doar senzația că există încă locuri în care timpul nu te împinge cu umărul. Locuri unde nu ți se cere să fii altcineva, ci doar să stai și să ții firul.

Maura Anghel