Atenție șoferi! Polițiștii monitorizează traficul din elicopter, deasupra municipiului Iași
Astăzi un elicopter cu radar al poliției supraveghează traficul rutier din municipiul Iași.
Vă reamintim că aparatul de zbor a survolat în repetate rânduri județul Iași pentru a identifica șoferii care circulă cu viteză.
Un elicopter al MAI, în care se află polițiști rutieri din Iași, survolează mai multe zone din județ. Deși este dotat cu aparatură radar, aceasta nu ar fi încă folosită. Totuși, dacă sunt observate abateri ale șoferilor, polițiștii din elicopter le transmit colegilor aflați în trafic, iar cei din urmă procedează la oprirea șoferilor pentru a le aplica sancțiuni
„Polițiștii Serviciului de Siguranță Rutieră au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, prin depistarea și luarea măsurilor legale față de șoferii care nu respectă regulile de circulație. Acțiunea a avut loc pe Autostrada A2, iar la activitățile desfășurate a participat și un elicopter al Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române. Acesta a survolat autostrada, comunicând echipajelor rutiere de la sol abaterile constatate. Astfel, pe fondul valorilor ridicate de trafic, au fost depistați 11 conducători auto care s-au deplasat cu vehiculele pe banda de urgență, pe sensul de mers Constanța – București”, transmiteau reprezentanții Poliției Române, luna trecută.
