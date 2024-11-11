Atenție șoferi! Polițiștii monitorizează traficul din elicopter, deasupra municipiului Iași

Astăzi un elicopter cu radar al poliției supraveghează traficul rutier din municipiul Iași.

Vă reamintim că aparatul de zbor a survolat în repetate rânduri județul Iași pentru a identifica șoferii care circulă cu viteză.

Un elicopter al MAI, în care se află polițiști rutieri din Iași, survolează mai multe zone din județ. Deși este dotat cu aparatură radar, aceasta nu ar fi încă folosită. Totuși, dacă sunt observate abateri ale șoferilor, polițiștii din elicopter le transmit colegilor aflați în trafic, iar cei din urmă procedează la oprirea șoferilor pentru a le aplica sancțiuni