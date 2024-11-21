Au fost afișate rezultatele finale Rezidenţiat

Pe primele trei locuri se află absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. În clasament urmează studenţi de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din Alba Iulia şi de la Universitatea de Medicină „George Emil Palade”, din Târgu Mureş. Locurile 21 şi 22 sunt adjudecate de absolvenţi ai UMF „Gr.T.Popa” Iaşi.

Cel mai mare punctaj obţinut anul acesta la admiterea la Rezidenţiat este 937, iar punctajul minim de promovare este 562.

La Iaşi, cel mai mare punctaj obţinut a fost 917. El a fost obţinut de Irina Andreea Reuţ, fiica unui renumit medic radiolog care a murit anul trecut. Al doilea clasat, cu 916 puncte, este Iulian Tofan.

Următoarea etapă este repartiţia candidaţilor care, cel mai probabil, va fi săptămâna viitoare.

Pentru alegerea unui rezidenţiat pe post sau a unui rezidenţiat pe loc, candidaţii trebuie să aibă un un punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. „Având în vedere prognoza meteo pentru următoarea perioadă, candidații sunt rugați să ia toate măsurile necesare pentru a fi prezenți la oricare locație pentru repartiție”, au anunţat cei de la Ministerul Sănătăţii.

Potrivit metodologiei de concurs, „candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs”.

Anul acesta, Ministerul Sănătăţii a scos la concurs 4.961 de locuri şi 237 de posturi. La concurs s-au înscris 10.575 de candidaţi pentru Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Dintre aceştia, 1.814 au fost din Iaşi. Laura RADU