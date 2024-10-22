Au început Zilele Universității „Alexandru Ioan Cuza”

* sunt organizate 80 de evenimente academice, incluzând sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii, workshopuri, conferinţe, simpozioane, colocvii, dezbateri, mese rotunde şi activități sportive * ca în fiecare an, unul dintre cele mai așteptate momente ale Zilelor Universităţii va fi Expoziția de flori, fructe și semințe „Flori de toamnă”, care va fi vernisată sâmbătă, 26 octombrie 2024, la Grădina Botanică

În perioada 21 – 31 octombrie 2024, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va organiza o suită de evenimente dedicate aniversării a 164 de ani de la înființarea primei universități moderne a României, Universitatea din Iași.

Ceremonia dedicată celebrării momentului inaugural va avea loc vineri, 25 octombrie 2024, la ora 10, în Aula Magna „Mihai Eminescu”.

La eveniment vor participa profesori, cercetători și studenți ai UAIC, academicieni, reprezentanți ai mediului universitar ieșean, ai instituțiilor de cultură și ai mediului de afaceri, oficialități. Ceremonia include și conferința „Universitatea între tradiție humboldtiană și postmodernism”, susținută de acad. Viorel Barbu, președintele Filialei Iași a Academiei Române.

În cadrul ceremoniei aniversare va avea loc și decernarea titlului de Professor Emeritus, care se acordă cadrelor didactice cu performanțe deosebite în activitatea academică ajunse la vârsta pensionării.

Un student cu rezultate remarcabile pe plan academic și în ceea ce privește implicarea socială va primi Bursa „Sfântul Dumitru”, oferită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea, rector al UAIC în perioada 2000-2008.

Ca în fiecare an, unul dintre cele mai deosebite momente ale Zilelor Universităţii va fi Expoziția de flori, fructe și semințe „Flori de toamnă”, ediția a XLVIII-a, care va fi vernisată sâmbătă, 26 octombrie 2024, la ora 10.00, la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a UAIC. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 26 octombrie – 17 noiembrie 2024.

Miercuri, 30 octombrie, va avea loc Gala Studenților UAIC, eveniment în cadrul căruia vor fi premiați studenții cu cele mai bune rezultate academice.

Programul Zilelor Universității cuprinde peste 80 de evenimente academice, incluzând sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii, workshopuri, conferinţe, simpozioane, colocvii, dezbateri, mese rotunde şi activități sportive, organizate de cele 15 facultăți ale UAIC, Institutul de Cercetări Interdisciplinare și Departamentul de Învățământ Preuniversitar. Radu MARIN