Autostrada Iașului trece la proiectare. Primele lucrări, în iunie 2027!

* tronsoanele Moțca - Târgu Frumos (27 km) și Lețcani - Iași (18 km) au primit ordinal de începere a proiectării * potrivit calendarului oficial, faza de proiectare începe în această vară, iar lucrările efective sunt estimate pentru luna iunie 2027 * tensiunea rămâne la cote maxime pe tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, unde se înregistrează trei contestații

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din istoria României face un pas spectaculos înainte. După ani de promisiuni, studii, dispute administrative și speranțe alimentate de fiecare nou anunț oficial, Autostrada Unirii A8 intră într-o etapă care, pentru prima dată, pare să apropie cu adevărat Moldova de momentul în care va fi conectată la marile coridoare europene de transport.

Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere a proiectării pentru două dintre cele mai dificile și mai spectaculoase tronsoane ale întregii autostrăzi. Data de 24 august 2026 devine astfel momentul zero pentru segmentele Moțca - Târgu Frumos și Lețcani - Iași, însumând aproape 45 de kilometri de infrastructură de mare complexitate.

Pentru județul Iași și pentru întreaga regiune a Moldovei, vestea are o semnificație uriașă. Nu este vorba doar despre încă două loturi intrate în procedură. Este vorba despre segmentele care traversează unele dintre cele mai dificile zone din punct de vedere tehnic și care vor reprezenta coloana vertebrală a viitoarei conexiuni dintre vestul Europei, Moldova și Republica Moldova.

Șantier gigantic cu tuneluri, viaducte și zeci de structuri

Tronsonul Moțca - Târgu Frumos, cu o lungime de aproximativ 27 de kilometri, este considerat de specialiști unul dintre cele mai complexe loturi proiectate vreodată în estul României.

Datele tehnice impresionează prin dimensiuni: 36 de structuri majore, patru tuneluri și trei noduri rutiere importante. Practic, fiecare kilometru de autostradă va presupune lucrări de inginerie complexe, adaptate unui relief dificil și unor condiții tehnice care nu lasă loc pentru improvizații.

În paralel, segmentul Lețcani - Iași, cu aproape 18 kilometri, ridică și mai mult miza. Vor fi construite 18 pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere într-una dintre cele mai aglomerate și mai sensibile zone ale județului.

Pentru prima dată, autostrada nu mai este doar un traseu desenat pe hartă. Ea începe să capete forma unei intervenții masive care va remodela complet mobilitatea în zona metropolitană a Iașului.

Potrivit calendarului oficial, faza de proiectare începe în această vară, iar lucrările efective sunt estimate pentru luna iunie 2027.

Bătălia de miliarde continuă pe lotul Târgu Frumos – Lețcani

În timp ce proiectarea avansează pe cele două segmente noi, tensiunea rămâne la cote maxime pe tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, unde contractul atribuit în aprilie firmei câștigătoare – Danlin XXL – a înregistrat trei contestații

Cu toate acestea, Compania Națională de Investiții Rutiere a transmis documentația finală către compania clasată pe primul loc pentru contractul de supervizare, Tecnic Consulting Engineering România.

Contractul impresionează prin amploare: 110 luni de activitate, dintre care 46 de luni pentru proiectare și execuție și încă 60 de luni pentru perioada de garanție. Valoarea estimată a contractului ajunge la aproape 68 de milioane de lei fără TVA.

Lotul Târgu Frumos – Lețcani rămâne unul dintre cele mai spectaculoase proiecte aflate în pregătire. Pe cei aproape 29 de kilometri vor fi construite 33 de poduri și pasaje, două tuneluri, trei noduri rutiere majore și aproximativ 13 kilometri de drumuri de legătură.

Piesa centrală a întregului proiect va fi impresionantul pasaj peste râul Bahlui, care va depăși 1,1 kilometri lungime.

În total, structurile de artă de pe acest lot vor însuma aproape opt kilometri, transformându-l într-unul dintre cele mai dificile și mai costisitoare proiecte rutiere din întreaga țară.

Exproprieri uriașe pe traseul autostrăzii

În paralel cu pregătirea contractelor, Ministerul Transporturilor a lansat procedura de expropriere pentru tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni.

Dimensiunea operațiunii este impresionantă. Nu mai puțin de 5.782 de imobile vor intra în coridorul de expropriere. Suprafața totală afectată depășește 12,2 milioane de metri pătrați, adică peste 1.220 de hectare.

Pentru despăgubirea proprietarilor, statul pune la dispoziție aproape 194 de milioane de lei.

Coridorul autostrăzii traversează 19 localități din județul Iași: Moțca, Miroslovești, Stolnicești-Prăjescu, Pașcani, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Târgu Frumos, Bălțați, Podu Iloaiei, Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu și Golăiești.

Practic, traseul taie județul de la vest la est și creează viitoarea legătură strategică dintre România și Republica Moldova.

În plus, segmentul Iași - Ungheni are o importanță geopolitică uriașă, urmând să asigure conexiunea directă cu Republica Moldova prin viitorul pod peste Prut.

Pentru susținătorii proiectului, A8 reprezintă mult mai mult decât o investiție rutieră. Este infrastructura care poate rupe izolarea istorică a Moldovei, poate atrage investiții, poate genera dezvoltare economică și poate transforma radical modul în care regiunea este conectată cu restul Europei.

După ani întregi în care Autostrada Unirii a fost mai degrabă o promisiune decât o certitudine, vara anului 2026 ar putea rămâne în istorie drept momentul în care cel mai mare proiect al Moldovei a început cu adevărat să prindă contur.

Daniel BACIU