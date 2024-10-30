Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi – Ungheni, pregătită pentru licitația de execuție

* indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi – Ungheni” au fost avizaţi miercuri, a anunţat ministrul Finanţelor * din momentul publicării în Monitorul Oficial, procedura cu privire la SF și indicatorii tehnico-economici este considerată încheiată și poate fi predată către CNIR * „Odată ajuns proiectul la CNIR, compania va demara procedurile premergătoare licitației de Proiectare și Execuție, respectiv transmiterea pe loturi către CA, apoi ANAP (Agenția Națională de Achiziții Publice), iar ulterior lansarea efectivă a licitației prin publicarea pe SEAP”, a declarat Cătălin Urtoi, președintele Consiliului de Administrațiea al Companiei Naționare de Investiții Rutiere (CNIR)

Miercuri au fost avizați indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi – Ungheni”. Este o porţiune de 93 km din cei 311 km pe care îi va avea Autostrada Unirii (A8), ce va lega Moldova de Transilvania. „Vorbim despre o investiţie totală de peste 26 miliarde lei, asigurată din bani europeni prin Programul Transport 2021-2027 şi de la bugetul de stat”, a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, este un pas important pentru Autostrada Unirii, care va poziţiona România ca un nod de legătură strategic în Europa de Est. „Pe termen lung, acest proiect va sprijini o dezvoltare economică echilibrată, oferind Moldovei instrumentele necesare pentru a deveni un actor economic puternic la nivel naţional şi regional. Mă bucur că aceste investiţii strategice prind viaţă rând pe rând: Pentru cei care nu ştiu, ca ministru al fondurilor europene am reuşit aprobarea pentru 2021-2027 a unui program special dedicat sectorului transporturilor, din care peste 305 km drumuri noi sau reabilitate, 2.370 km drumuri dotate cu elemente de siguranţă rutieră, 150 km linii de tramvai şi metrou reconstruite sau modernizate şi 64 km de căi ferate reconstruite sau modernizate. Aceasta este strategia pe care ne-am asumat-o: să asigurăm absorbţia integrală a fondurilor europene alocate prin Politica de Coeziune de 46 miliarde Euro, precum şi prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă de peste 29,7 miliarde Euro, ceea ce înseamnă să acoperim partea de cofinanţări de la bugetul de stat. Pentru următorii ani, planificarea bugetară pe termen mediu corespunde cu implementarea unui volum de investiţii ce ne plasează pe locuri fruntaşe în UE: de peste 7,9% din PIB în anul 2025, 7,7% din PIB în anul 2026, 6,5% din PIB în anul 2027”, a scris Marcel Boloş.

Urmează predarea proiectului către CNIR și organizarea licitației

Conform declarațiilor președintelui Consiliului de Administrațiea al Companiei Naționare de Investiții Rutiere (CNIR), Cătălin Urtoi, „din momentul publicării în Monitorul Oficial, procedura cu privire la SF și indicatorii tehnico-economici este considerată încheiată și conform Ordinului de Ministru nr.872 din 27.03.2024 poate fi predată de către CNAIR, respectiv preluată de către CNIR în maxim 30 zile”. „Pentru a evita prelungirea acestui termen până la limita celor 30 de zile și pentru a ne încadra în acel program până la sfârșitul lui noiembrie 2024, directorul general CNIR a transmis în ultimele săptămâni mai multe mail-uri către CNAIR pentru a pregăti documentația în această perioadă până la emiterea HG-ului. Din momentul finalizării procedurii de predare-preluare, prin semnarea procesului verbal de către executivul celor două companii CNAIR și CNIR, compania CNIR va putea să se ocupe în mod direct de acest proiect, din acel moment fiind oficial în gestiunea sa. Odată ajuns proiectul la CNIR, compania va demara procedurile premergătoare licitației de Proiectare și Execuție, respectiv transmiterea pe loturi către CA, apoi ANAP (Agenția Națională de Achiziții Publice), iar ulterior lansarea efectivă a licitației prin publicarea pe SEAP”, a declarat Cătălin Urtoi.

Traseul acestui tronson al A8 se desfăşoară pe teritoriul judeţului Iaşi, începând din zona localităţii Moţca, tranzitează teritoriile localităţilor Paşcani, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, municipiul Iaşi şi se finalizează în zona localităţii Ungheni, unde face joncţiunea cu Podul peste Prut, potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Pe traseul cu o lungime de 93,269 km vor fi construite inclusiv 101 poduri/pasaje, 14 tuneluri, 11 noduri rutiere, 4 spaţii de servicii, 2 Centre de Întreţinere şi Coordonare (CIC) şi 6 parcări de scurtă durată. Radu MARIN