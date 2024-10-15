Aventuri cu bicicleta în orașul colinelor

Iașul, oraș cunoscut pentru frumusețea sa istorică și culturală, dar și pentru celebrele sale coline, oferă o provocare unică celor care aleg să exploreze străzile sale pe două roți. Dacă bicicleta ar putea vorbi, probabil ne-ar povesti despre sughițurile provocate de bordurile înalte, despre coborârile ce te fac să simți adrenalina în tot corpul și despre încercările de echilibristică printre mașini parcate pe trotuare sau printre turiști neatenți.

Coline și pedale, un test de anduranță

Pentru bicicliști, Iașul nu este doar o destinație, ci o adevărată aventură montană urbană. De la Copou la Cetățuia, fiecare pedală apăsată pe una dintre străzile abrupte devine un fel de tour de force, unde respirația sacadată și picăturile de transpirație se împletesc cu bucuria libertății pe două roți. Ce poate fi mai provocator decât să te urci pe colina Copoului într-o zi toridă de vară, doar pentru ca, o clipă mai târziu, să ai parte de o coborâre fulgerătoare ce îți oferă sentimentul că zbori peste oraș? Cu toate acestea, colinele sunt și o sursă de amuzament. Cei care le cunosc spun că e nevoie doar de puțină tehnică: „Dacă ai prins viteza potrivită la începutul unei coborâri, să știi că nicio bordură nu te mai poate opri”. Așa sună sfatul lui Andrei, un biciclist veteran care glumește că singurul mod de a „învinge” Iașul pe două roți este să îți păstrezi zâmbetul larg pe față, indiferent de cât de abruptă este urcarea.

Borduri, trotuare și provocări

Iașul nu este cunoscut pentru trotuarele sale late sau pentru infrastructura excelentă de biciclete, iar acest lucru face din fiecare ieșire o poveste plină de peripeții. Trotuarele înguste, deseori ocupate de mașini, împing bicicliștii să devină adevărați maeștri ai slalomului. Te strecori printre pietoni, escaladezi borduri uneori surprinzător de înalte și înveți repede să îți dezvolți reflexe de pilot de curse când un șofer grăbit deschide ușa brusc în fața ta. „Trebuie să fii mereu atent, dar asta face parte din farmecul orașului. Când ajungi în Piața Unirii, după ce ai evitat toate obstacolele, te simți de parcă ai câștigat o cursă de Formula 1”, spune Ioana, o altă biciclistă.

Bicicleta ca soluție pentru trafic

Cu toate acestea, peisajul cu provocări urbane nu îi descurajează pe cei care își doresc să pedaleze. Dimpotrivă, în fața unui trafic tot mai congestionat, tot mai mulți ieșeni aleg bicicleta ca soluție de mobilitate urbană. E rapidă, te menține în formă și îți oferă satisfacția de a depăși coloane întregi de mașini blocate în intersecțiile aglomerate. „Am ajuns să iubesc acele momente când mă strecor pe lângă mașini blocate și ajung mai repede decât ele la destinație. E adevărat că ai nevoie de un pic de curaj și de câțiva nervi de oțel, dar nimic nu se compară cu sentimentul de libertate pe care ți-l oferă”, râde Vlad, un tânăr care folosește bicicleta zilnic pentru a ajunge la birou.

Distracție și comunitate pe două roți

Pe lângă provocări, există și multe momente de bucurie în viața bicicliștilor din Iași. Comunitatea bicicliștilor este una strânsă, iar evenimentele de genul „Critical Mass” sau cursele de amatori adună zeci de oameni care își împărtășesc poveștile și aventurile. Fiecare coborâre spectaculoasă pe străzile șerpuite ale orașului, fiecare manevră evitată cu eleganță între gropile din asfalt devine o sursă de râs și voie bună. „Iașul nu te lasă să te plictisești niciodată. Fiecare ieșire este o nouă aventură. Și când ai parte de câte un traseu lipsit de gropi, parcă simți că ți-ai luat premiul”, spune Marius, un pasionat de biciclete care, împreună cu alți pasionați de sportul pe două roți, face săptămânal un tur nocturn prin oraș.

Maura ANGHEL

Iașul, cu toate provocările sale – coline, trotuare înguste și borduri „provocatoare” – oferă o experiență de neuitat celor care aleg să îl descopere pe bicicletă. Fiecare drum devine o poveste, fiecare urcare și coborâre o provocare și fiecare obstacol o șansă de a-ți exersa abilitățile de echilibristică urbană. Cu toate peripețiile, ieșenii reușesc să îmbine aventurile cu zâmbetul și să transforme fiecare zi pe două roți într-un spectacol al ingeniozității și energiei. Așa că, dacă te-ai săturat de aglomerație și vrei să simți vântul în plete, nu ezita să îți scoți bicicleta la plimbare – Iașul te așteaptă cu brațele deschise și, bineînțeles, cu câteva coline abrupte!