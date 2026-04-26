Avertisment de la Iași: bărbații până în 55 de ani, pe primul loc în lume la consum de alcool. La Socola, internările au crescut cu 25%

* consumul de alcool devine o urgență medicală și socială vizibilă la Iași * la Institutul de Psihiatrie „Socola”, numărul pacienților care cer ajutor a crescut cu un sfert în ultimii doi ani, iar peste jumătate dintre cei internați revin în spital în mai puțin de trei luni

Alcoolul nu mai este doar o problemă ascunsă în familie, trecută sub tăcere sau explicată prin „obiceiuri”, „stres” ori „necazuri”. La Iași, consumul excesiv a devenit o presiune directă pe sistemul medical, iar Institutul de Psihiatrie „Socola” vede tot mai clar dimensiunea fenomenului. Numărul persoanelor care au cerut ajutor medicilor pentru probleme legate de alcool a crescut cu aproximativ 25% în ultimii doi ani, semn că dependența ajunge tot mai des la nivel de urgență psihiatrică.

Cifrele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât internarea nu înseamnă, automat, vindecare. În multe cazuri, pacientul ajunge la spital după ani de consum, sevraj, conflicte familiale, pierderi profesionale, episoade de agresivitate, depresie sau boli asociate. După externare, fără sprijin constant și fără tratament continuat, recăderea apare rapid.

„Peste 50% dintre pacienții care au fost internați o dată au revenit în spital la mai puțin de trei luni”, au spus oficialii institutului. Medicii spun că vârsta celor care beau regulat a scăzut, iar problema nu mai este limitată la persoane în vârstă sau la cazuri sociale extreme.

Semnalul de alarmă este cu atât mai puternic cu cât România se află în topul țărilor cu cel mai ridicat consum de alcool. Cele mai recente statistici arată un consum mediu de aproximativ 12 litri de alcool pur pe locuitor pe an, aproape dublu față de nivelul înregistrat în unele state europene. În cazul bărbaților, situația este și mai gravă.

„Suntem pe primul loc la grupa de vârstă de bărbați până la 55 de ani, pe primul loc în lume!”, atrage atenția medicul psihiatru Ovidiu Alexinschi. Declarația pune în lumină exact categoria cea mai vulnerabilă pentru familie și economie: bărbații activi, aflați în câmpul muncii, cu responsabilități profesionale, copii, rate, presiuni sociale și, adesea, o rezistență mare în a cere ajutor.

La Iași, această realitate se traduce în paturi ocupate, tratamente costisitoare și familii ajunse la capătul puterilor. O zi de spitalizare la Institutul „Socola” costă, în medie, aproximativ 1.000 de lei. Tratamentul dependenței nu înseamnă însă doar câteva zile de internare. Sevrajul, anxietatea, insomnia, depresia, iritabilitatea, tulburările de comportament și riscul de recădere cer monitorizare medicală, terapie, sprijin familial și servicii de recuperare pe termen lung.

Aproape două treimi dintre cei care primesc ajutor de specialitate reușesc să scape de dependență, arată statisticile invocate de specialiști. Dar recuperarea nu este rapidă și nu se produce doar printr-o internare. Este nevoie de timp, de continuitate, de familie implicată și de acces real la servicii medicale și psihologice după externare.

Clara DIMA