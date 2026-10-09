Bani de la Guvern pentru toaletele școlilor ieșene! 

Școli care încă se confruntă cu grupuri sanitare neconforme vor primi bani pentru continuarea lucrărilor de modernizare. Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie 2026, repartizarea a 7,849 milioane de lei pentru 97 de unități de învățământ de stat din 16 județe, printre care și Iași, Bacău, Botoșani și Vaslui.

Fondurile sunt destinate școlilor care au beneficiat de finanțare în 2025, dar în care lucrările la grupurile sanitare nu au fost realizate sau finalizate până la 31 decembrie 2025. Banii vor fi alocați din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin transferuri către bugetele locale.

Toalete în exterior, fără apă curentă și canalizare

Programul vizează inclusiv unități de învățământ cu grupuri sanitare amplasate în afara clădirilor, fără apă curentă și canalizare. Obiectivul este ca școlile să ajungă la condiții corespunzătoare de igienă și sănătate publică și să poată obține autorizația sanitară de funcționare.

La finalul investițiilor, grupurile sanitare trebuie să fie funcționale și racordate la apă curentă, canalizare, energie electrică și instalația de încălzire.

Pe lista județelor beneficiare se află Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Olt, Vaslui și Vrancea.

Primăriile trebuie să finalizeze lucrările

Autoritățile locale vor răspunde de utilizarea banilor și de organizarea procedurilor necesare pentru efectuarea lucrărilor. Dacă finanțarea de la bugetul de stat nu acoperă toate costurile, primăriile vor trebui să asigure diferența necesară, inclusiv pentru branșamentele la apă potabilă și canalizare.

Există și un termen-limită pentru folosirea fondurilor: sumele care rămân necheltuite la sfârșitul anului 2026 vor fi returnate la bugetul de stat.

Deocamdată, suma totală de 7,849 milioane de lei este destinată tuturor celor 97 de școli din cele 16 județe, fără ca repartizarea pe fiecare județ să fie precizată în comunicatul Guvernului. Carmen DEACONU